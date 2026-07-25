В Подмосковье представили решения для дорожно-строительной техники

Сегмент инфраструктурного и дорожного строительства остается одним из ключевых направлений для производителей специализированных шин, поскольку техника в этой сфере работает при высоких нагрузках, на грунтовых участках, промышленных площадках и покрытиях разного качества. Решения для таких условий Шинный комплекс KAMA TYRES представил на Национальном конкурсе механизаторов дорожно-строительной отрасли.

В экспозицию компании вошли модели брендов KAMA и FORZA REG S. Представленные шины предназначены для техники, задействованной в дорожном строительстве, грузовых перевозках, коммунальных, промышленных и сельскохозяйственных работах.

«Участие в отраслевых мероприятиях такого уровня позволяет не только представить актуальные разработки KAMA TYRES, но и напрямую обсудить с представителями дорожно-строительного комплекса требования к шинам для спецтехники. Для нас важно развивать индустриальное направление с учетом реальных условий эксплуатации: строительных объектов, дорожных работ, промышленных площадок и инфраструктурных проектов», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

Развитие дорожного строительства и инфраструктурных проектов поддерживает спрос на специализированные шины для погрузчиков, дорожно-строительных машин, грузового транспорта и другой техники. При выборе такой продукции учитываются грузоподъемность, тип покрытия, интенсивность эксплуатации, устойчивость к порезам и проколам, а также способность сохранять рабочие характеристики при продолжительных нагрузках.

Национальный конкурс объединил механизаторов, производителей техники и комплектующих, представителей строительных компаний и профильных специалистов. Помимо профессиональных соревнований, мероприятие стало площадкой для демонстрации технологий и обсуждения практических требований к технике, используемой в дорожных и инфраструктурных проектах.