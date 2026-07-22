Кто строит лучше: в Подмосковье показали класс

Строительная отрасль в России ставит рекорды не только по квадратным метрам, но и по кадровому дефициту квалифицированных рабочих. В подмосковном Королёве на базе Межрегионального центра компетенций — Техникума имени С. П. Королёва прошел региональный этап конкурса «Строймастер».

За фасадом соревнований скрывается важная задача — ответить на один из ключевых вызовов отрасли. По оценкам вице-президента НОСТРОЙ Антона Мороза, стране необходимы ещё 750 тыс. квалифицированных строителей. В первую очередь нужны каменщики, арматурщики, бетонщики и сварщики. При этом в строительстве заняты более 6,8 миллиона человек, что составляет 9% всего рынка труда страны.

«Конкурс профмастерства — это не шоу, а часть системной работы по укреплению трудовых ресурсов», — говорит Мороз. По его словам, «Строймастер» работает сразу по трем направлениям: ломает старые стереотипы о непрестижности рабочих профессий, создает понятные карьерные траектории и выявляет таланты.

«Строительные специальности длительное время были недооценены. Работа сопряжена с физическим трудом в сложных погодных условиях», — отмечает Антон Мороз. Только за год зарплаты квалифицированных рабочих в строительстве выросли на 27%, до 136 тыс. рублей в среднем. Наиболее высоко оплачивается профессия сварщика с предложением зарплаты в 228 тысяч рублей.

В 2024 году была принята Концепция подготовки кадров для строительной отрасли до 2035 года, в феврале 2025-го согласован план ее реализации. НОСТРОЙ инициировал создание отраслевого Консорциума среднего профессионального образования, объединившего учебные заведения, профсообщества и работодателей.

Площадка в Королёве выбрана не случайно. МЦК — это не просто техникум, а современный хаб с мастерскими, приближенными к реальным стройкам. Здесь студенты учатся на том же оборудовании, что и профессионалы. Для крупных подрядчиков — «Мосметростроя», «МФС», «МонАрха», «УРСТ» — участие в конкурсе стало инструментом проверки собственных стандартов.

Победители конкурса задают планку для тысяч коллег по всей стране. Качественная работа мастеров строительных профессий обеспечивает безопасность и комфорт домов, школ и поликлиник для миллионов россиян.