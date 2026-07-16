NABR: USFWS во второй раз отклонила петицию активистов о включении длиннохвостых макак в список в соответствии с Законом об исчезающих видах

14 июля 2026 года Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США (USFWS) во второй раз отказалась принять петицию, поданную организацией «Люди за этичное обращение с животными» («PETA») и другими группами активистов, о включении длиннохвостых макак (Macaca fascicularis) в список в соответствии с Законом об исчезающих видах («ESA»).

Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США определила, что ходатайство PETA1 о включении длиннохвостых макак в список ESA не содержит существенной научной информации, требующей дальнейшего рассмотрения. Это второй раз, когда USFWS отклоняет ходатайство PETA о включении этого вида приматов в список за последние три года2.

«Национальная ассоциация биомедицинских исследований благодарит USFWS за проведение тщательного, научно обоснованного обзора петиции, поданной группами активистов, и за определение того, что длиннохвостые макаки не подпадают под действие ESA», — сказал Мэтью Р. Бейли (Matthew R. Bailey), президент Национальной ассоциации биомедицинских исследований (NABR). —

Из записей ясно, что группы активистов, такие как PETA, пытались использовать ESA и другие экологические процессы, чтобы блокировать или препятствовать медицинским исследованиям в Соединенных Штатах и во всем мире. Это не только ставит под угрозу здоровье и безопасность людей, но и подрывает ценность этих экологических процессов, когда они используются в качестве инструментов для дальнейшей политической повестки дня», — добавил г-н Бейли.

«NABR будет продолжать участвовать в этих процессах для защиты медицинских исследований в США и во всем мире, чтобы гарантировать, что решения, касающиеся защиты видов, основаны на наилучших доступных научных и коммерческих данных».

Длиннохвостые макаки широко используются во всем мире в биомедицинских исследованиях, учитывая их близкое сходство с людьми. Импорт и использование этого вида приматов в биомедицинских исследованиях строго регулируется международными органами и федеральными агентствами США.

Медицинские исследования с участием длиннохвостых макак имеют решающее значение для открытий в области регенеративной медицины3, иммунологии4, рака5, разработки вакцин6 и фармакологии7. Национальные институты здравоохранения (NIH) недавно опубликовали обзор, подтверждающий важность длиннохвостых макак в проведении биомедицинских исследований.8.

«Из-за их физиологического и биологического сходства с людьми длиннохвостые макаки являются важным ресурсом для доклинических биомедицинских исследований. Они способствуют разработке методов лечения до стадии клинических испытаний на людях, — сказал г-н Бейли. Длиннохвостые макаки сыграли важную роль в разработке, а также в оценке безопасности и эффективности многих современных лекарств и методов лечения. Они по-прежнему бесценны для биомедицинских достижений».