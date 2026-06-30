Эстетика старого Голливуда и летний нуар: Lilia Mai представила новый сингл Vintage Girl

26 июня состоялся релиз новой композиции Lilia Mai — Vintage Girl. Летняя и романтичная работа выполнена в лучших традициях Neo Soul и Dream Pop, гармонично сочетая в себе винтажный джазовый оттенок и современное электронное звучание.

Песня пропитана ностальгической атмосферой «старого Голливуда», вызывая ассоциации с кинематографичными образами Ланы Дель Рей. Над синглом работал известный музыкальный продюсер Николай Швец (сотрудничавший с Юлианной Карауловой, Натальей Подольской, IOWA и Идой Галич). Его участие привнесло в трек особую динамику и актуальный саунд, раскрывая артистизм Lilia Mai с новой, неожиданной стороны.

Lilia Mai, инди-соул певица и композитор из Санкт-Петербурга, обладает уникальным бэкграундом искусствоведа, что находит отражение в её визуальном и музыкальном стиле. Победительница итальянской версии шоу «The Voice of the Sea» и исполнительница главной роли в мюзикле «Алые паруса», она уже успела заявить о себе на международной арене. В её портфолио — работа с легендами мировой индустрии, включая трехкратного обладателя Грэмми Ника Ингмана (Abbey Road Studio), Джулиана Шах-Тайлера (Lana Del Rey) и Мануэля Доффу.

Сама артистка описывает новинку как важный этап своего творческого пути:

«Vintage Girl — это отражение моей любви к классической эстетике и джазовым корням, но в современном прочтении. Работая над этой песней, мы хотели передать то самое ощущение ускользающего летнего вечера и легкой меланхолии. Николай Швец помог добавить в неё динамики, не теряя при этом моей привычной глубины и искренности. Это история о внутренней красоте и стиле, который вне времени».

За плечами певицы 4 студийных альбома, а её релизы неоднократно входили в Топ-100 iTunes и Apple Music. Новый сингл «Vintage Girl» обещает стать настоящим украшением летних плейлистов для ценителей качественной инди-музыки.

Релиз «Vintage Girl» доступен на всех цифровых площадках с 26 июня.