Новый корпус ТК «Каширский Двор» становится средой для архитекторов и дизайнеров

Торговый комплекс «Каширский Двор» — один из крупнейших в Москве центров товаров для ремонта и мебели — ввёл в строй новый корпус. Первый этаж открыт для посетителей, а на втором этаже уже начались ремонтные работы. Пространство готовится к полному запуску.

Весь корпус задуман не просто как торговая точка, а как среда для работы дизайнеров интерьера, архитекторов и декораторов, где можно не только купить материалы, но и увидеть готовые интерьерные решения вживую, собрать проект «под ключ» в одном месте, провести встречу с заказчиком прямо в шоурумах, а также познакомиться с нишевыми марками, которые не часто встречаются в обычных DIY-сетях.

Пространство предназначено для работы шоурумов разных форматов — от демократичных брендов до эксклюзивных производителей. Отдельно предусмотрены зоны для размещения дизайн-студий и офисов компаний, а также шоурумы интернет-магазинов, где можно «пощупать» товар перед заказом. Здание постепенно трансформируется из складского формата в современное торгово-выставочное и креативное пространство.

«Каширский Двор» создаёт для профессионального сообщества дополнительные возможности:

– Персональные консультации — помощь арендаторов в подборе материалов под конкретную задачу.

– Работа с образцами — удобные зоны и стенды для раскладки и демонстрации заказчику в павильонах арендаторов.

– Партнёрские условия — специальные цены и приоритетная выборка.

– Образовательная среда — планируется проведение лекций, воркшопов, нетворкингов, обучающих завтраков и презентаций новых коллекций.

«Мы развиваем пространство, где можно пройти весь путь от идеи до реализации», — говорит директор ТК «Каширский Двор» Борис Сидоров. — «Новый корпус — это логичное продолжение концепции, в которой дизайнер и архитектор становятся главными действующими лицами. Им важно не просто купить плитку или краску, а собрать целостное решение, сразу увидеть сочетания, получить экспертизу».