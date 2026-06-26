ТГУ открыл прием документов в онлайн-магистратуры по востребованным ИТ-специальностям

20 июня в Томском государственном университете стартовал прием документов на онлайн-магистратуры в области практического применения технологий искусственного интеллекта. В 2026 году абитуриентам доступны три программы: «Компьютерное зрение и искусственный интеллект», «Искусственный интеллект и обработка естественного языка» и «Науки о данных и искусственный интеллект».

Онлайн-магистратуры позволяют получить диплом государственного образца и освоить компетенции, востребованные в IT, аналитике данных, цифровых продуктах, промышленности, образовании, бизнесе и других сферах, где применяются технологии искусственного интеллекта, без отрыва от работы.

«Продолжительность каждой программы составляет два года. Поступать могут выпускники бакалавриата и специалитета, при этом материал составлен таким образом, что для изучения программ «Науки о данных и искусственный интеллект» и «Искусственный интеллект и обработка естественного языка» техническое образование не является обязательным требованием», — отметила Юлия Мишенина, директор Центра педагогического дизайна и онлайн-обучения ИДО ТГУ.

Программа «Искусственный интеллект и обработка естественного языка» ориентирована на тех, кто хочет работать с текстовыми данными и языковыми моделями. Она подойдет IT-специалистам и гуманитариям, которые планируют развиваться в сфере искусственного интеллекта через работу с естественным языком. В фокусе программы — методы машинного обучения для текстовых данных, лингвистическая база, большие языковые модели и проекты с индустриальными партнерами.

Магистратура «Науки о данных и искусственный интеллект» дает универсальную подготовку в области Data Science. Программа подойдет разработчикам, аналитикам и специалистам цифровых профессий, которые хотят усилить компетенции в машинном обучении и аналитике. Студенты изучают математику, статистику, машинное обучение, работу с реальными данными и индустриальными кейсами.

Программа «Компьютерное зрение и искусственный интеллект» посвящена инженерным задачам в области анализа изображений и видео. Она рассчитана на разработчиков и инженеров с техническим бэкграундом, готовых к высокой математической нагрузке. В фокусе программы — алгоритмы компьютерного зрения, глубокое обучение и практические инженерные задачи.

«Для онлайн-магистратур особенно важна связь с индустрией. Наши партнеры участвуют в разработке программ, помогают формировать практические задачи и кейсы, с которыми специалисты сталкиваются в реальной работе. За счет этого студенты получают не только академическую базу, но и опыт решения прикладных задач в сфере искусственного интеллекта, анализа данных, компьютерного зрения и обработки текстов», — сказала Юлия Мишенина.

На фото Юлия Мишенина

Обучение проходит полностью онлайн. Лекции доступны в записи, регулярные занятия с преподавателями проходят в фиксированное время. При этом студентам онлайн-магистратур доступны преимущества очного обучения: отсрочка от армии, образовательный кредит с господдержкой под 3%, доступ к суперкомпьютеру, библиотеке и событиям ТГУ, скидки в транспорте и музеях, стипендия на конкурсной основе и учебный отпуск для работающих студентов. После успешной защиты выпускники получают диплом государственного образца.

Прием документов продлится до 23 августа. Подать заявление можно через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на портале «Госуслуги». Оригиналы документов предоставлять в университет не требуется. Через этот же сервис абитуриенты смогут отслеживать статус заявления и процесс зачисления.

Вступительное испытание включает мотивационное письмо и тестирование по математике. Абитуриентам предоставят бесплатный доступ к подготовительному курсу. Бонусом подарят курс о генеративных нейросетях.