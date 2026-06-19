Названы самые «зелёные» премиальные районы Москвы по обеспеченности природными территориями

Аналитики СЗ «Сияние» изучили обеспеченность зелёными территориями в районах Москвы, где сегодня экспонируются новостройки с квартирами премиум-класса. В итоговый рейтинг вошли Крылатское, Филёвский Парк, Покровское-Стрешнево, Хорошёво-Мнёвники, Сокол, Аэропорт, Обручевский, Можайский и другие локации, которые традиционно рассматриваются покупателями высокобюджетной недвижимости.

Эксперты оценивали не только площадь зеленых зон в локации, но и показатель обеспеченности природными территориями на человека. Учитывались данные по количеству и плотности населения на основе открытых источников и статистики по населению районов за 2024 год.

По итогам анализа тройку лидеров сформировали Филевский Парк, Покровское-Стрешнево и Крылатское. Здесь показатель обеспеченности зелеными территориями составил от 34 до 37 кв. м на каждого жителя. Филевский Парк формирует показатель за счёт крупнейшего природного массива вдоль Москвы-реки, парка Фили. Покровское-Стрешнево отличается одной из самых низких плотностей населения среди рассматриваемых районов и близостью крупного природно-исторического парка. Однако в ближайшем будущем данный показатель может быть заметно скорректирован: в районе до 2030 года завершится строительство 7 жилых кварталов общей площадью более 1 млн кв. м.

При этом Крылатское оказалось единственным районом в первой тройке, который одновременно сочетает высокий объём природных территорий и сравнительно низкую плотность населения. Сегодня плотность населения здесь составляет около 6,8 тыс. человек на квадратный километр: потенциала к ее заметному росту нет, так как в районе отсутствуют масштабные программы комплексной застройки или реновации, а новостройки появляются лишь точечно. Для сравнения, в Филёвском Парке показатель плотности достигает 11,7 тыс. человек на квадратный километр, а в ряде других востребованных районов Москвы превышает 14–17 тыс. человек, что влияет на качество использования зеленой и иной инфраструктуры.

Первую пятерку локаций-лидеров дополняют Хорошёво-Мнёвники и Левобережный. Каждый из них обладает собственной спецификой. Хорошёво-Мнёвники располагают значительным объёмом зелёных территорий благодаря Серебряному Бору и Мнёвниковской пойме, однако район тоже активно развивается с точки зрения высотного строительства и постепенно становится более плотным. Левобережный сохраняет высокие экологические показатели благодаря парку Дружбы и близости Химкинского водохранилища. Здесь ключевой объем новостроек обеспечивают проекты в зоне Северного речного порта.

Наименьшую обеспеченность зелеными метрами демонстрируют районы, расположенные ближе к центру — Преображенское, Аэропорт, Обручевский и другие. В этих локациях также присутствует точечная застройка, но общая малая площадь парков и природных зон, а также отсутствие водных объектов приводят к снижению обеспеченности зеленой инфраструктурой даже при небольшом объеме строительства.

«Особенность Крылатского заключается в том, что район сочетает сразу несколько факторов, редко встречающихся одновременно в пределах старой Москвы: крупные природные территории, низкую плотность населения, развитую спортивную инфраструктуру и ограниченный потенциал дальнейшего уплотнения застройки. Значительную часть района формируют природные территории Москворецкого парка, Крылатские холмы и пойменные пространства Москвы-реки», — отмечает Лилия Холина, директор по продажам СЗ «Сияние». — Именно поэтому район сохраняет устойчивый спрос даже в периоды изменения рыночной конъюнктуры. Так, за прошедший год средний рост цены квадратного метра в новостройках локации превысил 20% и сохраняет положительную динамику».

По мнению экспертов СЗ «Сияние», именно такие характеристики, как наличие и доступность зеленых зон рядом с домом, становятся всё более востребованными среди покупателей премиального жилья. Если ещё несколько лет назад ключевым фактором выбора в классе премиум оставалась близость к центру, то сегодня с развитием дорожно-транспортной сети Москвы всё большую роль играют приватность, качество городской среды и возможность получить доступ к природным территориям рядом с домом.

Фото предоставлено СЗ «Сияние»