Международная практика открывает новые возможности для российской пластической хирургии

Международное сотрудничество и обмен профессиональным опытом становятся важной частью развития современной пластической хирургии. Руководитель центра «Ланцеть» при ИПХИК, кандидат медицинских наук Дмитрий Владимирович Мельников рассказал, как зарубежная практика помогает совершенствовать работу российских специалистов, а также объяснил причины роста числа повторных операций на груди.

Как отметил Дмитрий Мельников, востребованность ревизионной маммопластики продолжает увеличиваться из-за последствий пластического бума прошлых лет. Тогда многие женщины делали выбор в пользу клиник с наиболее привлекательной стоимостью операций, не всегда понимая, что маммопластика требует долгосрочного подхода и грамотного планирования. Спустя несколько лет это может привести к асимметрии, смещению имплантов или неудовлетворенности эстетическим результатом. По словам врача, повторные операции значительно сложнее первичных, поскольку проводятся в условиях рубцовых изменений тканей и требуют серьезного опыта в реконструктивной хирургии.

Рассказывая о своей профессиональной деятельности, Дмитрий Владимирович Мельников напомнил, что стал первым российским пластическим хирургом, получившим лицензию для работы в Дубае. Он подчеркнул, что получение такого разрешения стало подтверждением соответствия международным требованиям. Создание команды полного цикла позволило обеспечить единые стандарты качества медицинской помощи как в Москве, так и в ОАЭ. Благодаря этому лучшие мировые протоколы находят применение в российской практике, а отечественная школа пластической хирургии получает дополнительное признание за рубежом.

Важным преимуществом специалист считает и работу центра «Ланцеть» на базе Института пластической хирургии и косметологии. По словам Дмитрия Мельникова, современные пациенты ожидают не только высокого эстетического результата, но и максимального уровня безопасности. Возможности ИПХИК, включая современную диагностику и реанимацию экспертного уровня, позволяют выполнять сложные реконструктивные операции, требующие комплексного подхода и участия специалистов разных направлений.

Отдельное внимание Дмитрий Мельников уделил роли научной деятельности. Преподавание в Сеченовском университете, по его словам, помогает постоянно опираться на принципы доказательной медицины и принимать решения на основании объективного анализа каждого клинического случая. Врач рекомендует при выборе пластического хирурга учитывать его специализацию, академическую подготовку и профессиональную репутацию, поскольку именно эти факторы во многом определяют качество и долговечность результата.

ФОТО: Изображение от Magific