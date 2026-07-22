Промышленные предприятия представили свои разработки на празднике в Нижнекамске

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В Нижнекамске прошли Сабантуй и Ысыах – национальные праздники Татарстана и Республики Саха (Якутия). Совместная программа объединила культурные традиции двух регионов, народные соревнования, концертные мероприятия и экспозиции промышленных предприятий. Одним из участников праздника стал Шинный комплекс KAMA TYRES, представивший продукцию для разных видов транспорта и техники.

Экспозицию компании посетил Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. Генеральный директор ООО «Татшина» Игорь Прокопьев рассказал главе республики о новых разработках, текущих проектах и направлениях развития шинного производства.

Отдельное внимание на площадке было уделено продукции для сельскохозяйственной и специальной техники, легковых и грузовых автомобилей, а также квадроциклов. Всего в экспозицию вошли шины брендов KAMA, KAMA PRO и Viatti.

«Для KAMA TYRES участие в таких мероприятиях важно не только с точки зрения представления продукции, но и как возможность показать связь промышленного развития региона, инженерных компетенций и уважения к культурным традициям. Нижнекамск является одним из ключевых центров шинного производства страны, и для компании значимо демонстрировать, как современные технологии применяются в разных сегментах – от легкового и грузового транспорта до сельскохозяйственной и специальной техники», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

Для гостей площадки организовали фотозону с автомобилями, мастер-классы, конкурс на удержание шины на вытянутых руках и детские активности. Экспозиция стала частью общей программы праздника, в которой культурные события были дополнены демонстрацией продукции предприятий Нижнекамска.

Сабантуй традиционно объединяет народные соревнования, концертную программу, ремесленные площадки и знакомство с достижениями региона. Ысыах, в свою очередь, является одним из главных национальных праздников Республики Саха (Якутия) и связан с началом лета, культурными традициями и укреплением общественных связей.

Совместное проведение двух праздников в Нижнекамске стало форматом межрегионального культурного обмена. В программу вошли национальные обряды, творческие выступления, спортивные состязания, гастрономические и интерактивные площадки, а также экспозиции предприятий города.