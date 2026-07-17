В России появился первый «вечный и прозрачный» фонд помощи детям, животным и экологии

В России создан эндаумент-фонд UVIVO. Это первый «вечный» фонд, созданный для формирования инфраструктуры помощи детям, животным и экологии. Его отличие от традиционных благотворительных фондов в новой модели управления капиталом: уход от постоянного привлечения средств благотворителей в пользу создания целевого капитала. Учредителем фонда стал премиальный консьерж-сервис UVIVO, работающий на рынке услуг для домашних животных уже 18 лет.

Цель фонда — сформировать целевой капитал, который будет неприкосновенным и инвестируемым. А доходы от инвестиций направятся на поддержку социально-значимых, благотворительных и экологических проектов. Это принципиально отличает его от обычных благотворительных сборов, когда собранные средства сразу расходуются. Благодаря этому механизму помощь не зависит от разовых пожертвований и может продолжаться десятилетиями, обеспечивая организациям уверенность в завтрашнем дне. Такой подход позволяет обеспечить стабильное финансирование инициатив независимо от экономической конъюнктуры и кризисов.

В попечительский совет фонда уже вошли известные представители благотворительного сообщества: Ольга Ватомская, директор фонда «Я свободен», Екатерина Дмитриева, руководитель Фонда защиты городских животных, и Елена Пилькова, руководитель автономной некоммерческой организации «Про животных», Елена Курч – общественно-политический деятель и Ксения Кузнецова – Советник проректора НИУ ВШЭ. Объединение их опыта с механизмом целевого капитала и блокчейном создаёт прецедент для всей отрасли.

Уникальным отличием фонда от других эндаументов и проектов в сфере благотворительности является использование механизма блокчейн, который обеспечивает полную прослеживаемость каждого вложенного благотворителями и потраченного фондом рубля при помощи смарт-контрактов, которые еще и проходят независимый аудит безопасности. Фонд фиксирует каждую транзакцию в блокчейн-файле, который невозможно подделать.

За счет этого статус благотворителя фиксируется и навсегда подтверждается в цепочке транзакций, каждый благотворитель получает уникальный NFT, подтверждающий его статус. Кроме того, блокчейн позволяет в любой момент проверить, как и на что был потрачен каждый вложенный рубль. Как следствие, обеспечивается полная прозрачность всей деятельности фонда в режиме реального времени. Таким образом, фонд становится также еще более привлекательным объектом вложений для крупных компаний, которые получают верифицированный ESG-cлед, за который можно подробно отчитаться перед стейкхолдерами, понятные метрики влияния и репутационные преимущества.

Уже сегодня в фокусе эндаумента находятся 8 целевых проектов помощи детям, животным и экологии. Операторами целевых проектов являются: БФ «Я свободен», Фонд защиты городских животных, БФ «Кошка ветра», АНО «Про животных», АНО «Шалопаи Севера». Это стартовый «портфель добра», который будет расти. Фонд обеспечит им долгосрочную финансовую стабильность, освобождая силы создателей проектов для их главной миссии – спасения и заботы.

«Эндаумент UVIVO — первый в России блокчейн-фонд целевого капитала для помощи детям, животным и экологии. Мы возрождаем традиции системной благотворительности, заложенные великими женщинами России. Это наш “вечный Двигатель”: неприкосновенный капитал, чьи вечные проценты станут надежным тылом для добрых дел, независимо от экономических бурь», — говорит создатель фонда, основатель UVIVO Ольга Климова.

Создатели фонда уверены, что модель эндаумента станет инструментом устойчивого гражданского общества, а его деятельность вдохновит частных лиц, компании и государство на долгосрочные вложения в добро. «Это наш ответ на кризис финансирования НКО. Мы запускаем вечный двигатель помощи животным и экологии с верой в то, что вместе сможем создать неиссякаемый источник поддержки для самых важных инициатив, где технологии служат сохранению нашей биосферы. Мы строим первый в России прозрачный эндаумент-фонд на блокчейне. Это не просто благотворительность, а институт, который может стать стандартом для корпоративной и частной филантропии. Мы приглашаем партнёров, которые увидят в этом финансовую инфраструктуру будущего – филантропию 21 века», — добавляет Ольга Климова.

Фонд готовит благотворительный аукцион «Симфония жизни», где впервые в России в качестве лотов будут представлены целевые проекты, закрепленные первыми смарт-контрактами с присвоением цифрового титула благотворителя. Титул дает право стать первым со-основателем проекта, войти в Попечительский совет и получить блокчейн-сертификат навечно, а также социальный налоговый вычет в размере 13%. В фокусе фонда — 8 проектов, включая первую благотворительную зоолечебницу, NFT-коллекцию исчезнувших видов, счет экстренной помощи животным и другие инициативы. Общий размер необходимого капитала составляет 7 млрд руб.