65 детей стали участниками первого благотворительного дня в Академии «Ангелы Плющенко»

В Академии «Ангелы Плющенко» в Горках-10 состоялся первый благотворительный день для детей из многодетных семей, а также Белгородской, Курской и других приграничных территорий. Инициаторами проекта стали Евгений Плющенко и Яна Рудковская. Для 65 юных участников организаторы подготовили насыщенную программу, позволившую каждому почувствовать себя частью большого спортивного мира.

Ребята вышли на лёд вместе с Евгением Плющенко и тренерским штабом Академии, приняли участие в мастер-классе, получили именные сертификаты, фирменную экипировку и билеты на новогодние ледовые шоу. Продолжением программы стали показательные выступления спортсменов Академии — Александра Плющенко, Марии Мазур, Любови Рубцовой, Ивана Попова, Вероники Яметовой, Киры Трофимовой, Ксении Синицыной и Софии Вагиной. Для многих детей это стало первой возможностью увидеть выступления известных фигуристов и познакомиться с атмосферой большого спорта.

Особое значение благотворительный день имел для ребят из приграничных регионов. В условиях, когда многие из них живут в постоянном напряжении и зачастую лишены возможности регулярно заниматься спортом, подобные встречи становятся не просто праздником, а важной поддержкой. Они помогают вернуть детям мотивацию, вдохновляют на новые достижения и дают почувствовать себя частью большой спортивной семьи, где ценятся труд, настойчивость и стремление к своей мечте.

После ледовой программы участники смогли пообщаться с чемпионами в неформальной обстановке. Во время автограф-сессии и чаепития дети задавали спортсменам вопросы, фотографировались с ними и получали автографы. Эмоции этого дня оказались по-настоящему искренними: некоторые ребята не могли сдержать слёз радости, а родители отмечали, что такие моменты останутся в памяти их семей на долгие годы.

По словам Евгения Плющенко, в его собственном детстве подобных возможностей не было, а путь к успеху оказался непростым. Сегодня он считает важным помочь другим детям поверить в себя и сделать первые шаги навстречу своей мечте. Как отметил олимпийский чемпион, благотворительной деятельностью он, Яна Рудковская, Академия и вся команда занимаются уже давно, однако раньше предпочитали не рассказывать об этом публично. Теперь организаторы намерены открыто говорить о своей работе, чтобы личным примером вдохновлять других на участие в подобных проектах.

В Академии «Ангелы Плющенко» сообщили, что благотворительные дни станут регулярными. Их планируется проводить каждый квартал, а следующая встреча состоится уже в декабре.