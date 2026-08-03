Стоит ли инвестировать в коммерческую недвижимость в 2026 году?

Высокая ключевая ставка изменила поведение инвесторов. Многие предпочли банковские депозиты, другие продолжают рассматривать коммерческую недвижимость как инструмент для сохранения и приумножения капитала. Но сам подход к выбору объектов за последние годы заметно изменился.

Если раньше главным ориентиром была заявленная доходность, то сегодня инвесторы оценивают гораздо больше факторов: перспективы локации, надежность арендатора, качество управления, возможные расходы и то, насколько устойчивым окажется объект через несколько лет. Ошибки, которые раньше компенсировал растущий рынок, сегодня обходятся значительно дороже.

Владимир Ковалев, генеральный директор курорта «Лучи»:

«Сегодня уже нельзя принимать решение только по обещанной доходности. Гораздо важнее понять, из чего она складывается и насколько она реалистична. Кто будет управлять объектом? Насколько устойчив спрос? Есть ли сильный арендатор? Как объект будет работать через пять или десять лет? Именно ответы на эти вопросы позволяют понять, насколько жизнеспособной окажется инвестиция».

В новом материале для «Генерального директора» разбираем, почему не стоит сравнивать коммерческую недвижимость и банковские вклады только по процентам доходности, какие ошибки чаще всего совершают начинающие инвесторы, как правильно оценивать окупаемость объекта и на какие риски обратить внимание перед покупкой.