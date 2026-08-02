Юбилейный тур оркестра имени В. В. Андреева получил документальное продолжение

Документальный фильм, посвященный своему гастрольному туру с «Юбилейной программой», представил Государственный академический русский оркестр имени В. В. Андреева. Гастроли по Поволжью стали одним из наиболее заметных событий завершившегося концертного сезона.

Тур проходил с 29 мая по 2 июня 2026 года и охватил три города Поволжья — Нижний Новгород, Казань и Самару. Концерты были приурочены сразу к нескольким знаменательным датам: 165-летию со дня рождения основателя оркестра Василия Андреева, 130-летию возрождения домры, а также 80-летию художественного руководителя и главного дирижера коллектива, народного артиста России Дмитрия Хохлова и 40-летию его работы во главе оркестра.

Новая кинолента позволяет зрителям вновь окунуться в атмосферу гастрольного путешествия, увидеть закулисную жизнь коллектива, подготовку музыкантов к выступлениям и самые яркие моменты концертов. Фильм стал своеобразной хроникой юбилейного тура, сохранившей важные страницы истории сезона и его самые памятные события.