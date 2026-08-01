МТС и курорт «Лучи» объединяют усилия для цифровой трансформации курортной инфраструктуры

МТС и курорт «Лучи» договорились о сотрудничестве в области цифровизации курортной инфраструктуры. Компании планируют внедрять современные решения для управления гостиничными объектами, персонализированного взаимодействия с гостями, обеспечения безопасности и создания единой цифровой среды курорта.

МТС развивает направление комплексных цифровых решений для индустрии гостеприимства — от отдельных гостиниц до масштабных курортных кластеров — и рассматривает сотрудничество с курортом «Лучи» как один из перспективных проектов.

Павел Федосов, руководитель центра индустриальных продуктов и решений МТС:

«Современный всесезонный курорт такого масштаба — это сложная инфраструктура, которая требует комплексного подхода к цифровизации. МТС обладает широкой экспертизой в области внедрения цифровых решений для объектов гостеприимства и готова поддержать развитие единого цифрового контура курорта — от телеком-инфраструктуры до умных систем управления эксплуатацией зданий, обеспечения безопасности и комфорта гостей. Такой подход позволяет создавать бесшовный сервис для посетителей и одновременно формировать эффективную модель управления объектами».

Владимир Ковалев, генеральный директор курорта «Лучи»:

«Курорт «Лучи» — это девять гостиничных комплексов и более 7500 номеров, которые должны работать как единая система. При таком масштабе качественная эксплуатация возможна только на основе современной цифровой инфраструктуры: бронирование, доступ в номера, безопасность и инженерные системы объединены в одном контуре. Партнерство с МТС позволяет заложить эту основу уже на этапе строительства, используя лучшие технологические решения. Для гостей это означает бесшовный сервис, а для инвесторов — дополнительное подтверждение того, что объект будет управляться профессионально и на современном технологическом уровне».