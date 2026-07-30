Беременным студенткам могут предоставить отсрочку оплаты обучения

Владислав Даванков рассказал РБК, что беременным студенткам и одиноким матерям, обучающимся платно, необходим механизм отсрочки оплаты обучения без штрафов и риска отчисления.

Беременность и рождение ребенка нередко становятся причиной временных финансовых сложностей для студенток, обучающихся на платной основе. Даже кратковременная просрочка платежа может привести к задолженности, а в отдельных случаях — к расторжению договора с вузом.

Как отмечает Даванков, сейчас студентки после рождения ребенка могут претендовать на перевод с платного обучения на бюджет при наличии свободных мест и соблюдении установленных требований. Однако отдельного механизма, который позволял бы получить отсрочку оплаты обучения во время беременности или при воспитании ребенка в одиночку, сегодня не предусмотрено.

По мнению политика, возможность перенести срок оплаты без штрафов и пеней позволила бы студенткам продолжить обучение, а вузам — сохранить договорные отношения и снизить число конфликтных ситуаций, связанных с оплатой.