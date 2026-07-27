Концепцию общественных пространств «Дома на Джалиля» представило бюро MORS ARCHITECTS

Архитектурное бюро MORS ARCHITECTS разработало дизайн центрального и локального лобби для нового проекта бизнес-класса «Дом на Джалиля». Девелопером выступает ГК «А101». Дом расположится в сложившемся московском районе Зябликово в зеленом окружении — рядом с набережной Борисовского пруда, парками поймы реки Городня и Братеевским.

Ключевой задачей бюро стало создание общественных пространств, которые продолжают архитектурный образ проекта и формируют первое впечатление от дома как от камерного, современного и выразительного жилого пространства. Интерьерная концепция строится на сочетании плавной геометрии, тактильных материалов, мягких цветовых акцентов и продуманного светового сценария.

«В интерьерах лобби мы работали с образом легкости и движения. Нам было важно, чтобы пространство не только производило выразительное первое впечатление, но и оставалось комфортным в повседневном использовании. Арт-объекты и воздушные ассоциации отсылают к зеленому окружению проекта и образам птиц, которых можно встретить в ближайших парках», — отметил партнер и главный архитектор MORS ARCHITECTS Дмитрий Макеенко.

Идея полета и крыла отображается в разнообразных элементах интерьера. Мотив легкости, движения и грациозности поддерживается текстурой и фактурой отделочных материалов с имитацией пера птицы. Кроме того, идея дополняется стилизованными «парящими» птицами в интерьерах, крылья которых создают игру света.

Цветовая палитра лобби выстроена на теплых и глубоких оттенках: светло-бежевых, насыщенных серо-коричневых и приглушенно-рыжих. Плавные линии, изогнутые формы и мягкие фактуры создают спокойную атмосферу, при этом акцентные элементы делают пространство запоминающимся. Большие панорамные окна усиливают ощущение открытости, а зоны ожидания с мягкими диванами и креслами формируют комфортную среду для жителей и гостей.

«Дом на Джалиля» — новый проект бизнес-класса ГК «А101» в районе Зябликово. Он включает две башни высотой 16 и 26/15 этажей и встроенный трехэтажный торговый центр.

Проект расположится в районе со сложившейся образовательной, торговой, спортивной и социальной инфраструктурой. В пешей доступности находятся станции метро «Борисово» и «Шипиловская». Завершение строительства объекта запланировано на II квартал 2029 года.