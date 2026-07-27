Эксперты Viatti назвали шесть правил обслуживания шин

Срок службы автомобильных шин зависит не только от особенностей конструкции и качества дорожного покрытия, но и от регулярности обслуживания. Эксперты Viatti напомнили о базовых правилах эксплуатации, которые помогают поддерживать рабочие характеристики шин и своевременно выявлять возможные отклонения.

Одно из основных требований – сезонная замена шин. Использование комплекта в соответствующих погодных условиях позволяет сохранять необходимые свойства резиновой смеси и характеристики сцепления с дорогой.

Давление в шинах рекомендуется проверять не реже одного раза в неделю, ориентируясь на значения, указанные производителем автомобиля. Как недостаточное, так и повышенное давление может приводить к неравномерному износу протектора, изменению управляемости и увеличению нагрузки на шину.

Также важно следить за балансировкой колес. Ее рекомендуется проводить после сезонной замены шин, ремонта колеса, появления вибраций, а также ориентировочно каждые 10–15 тыс. км пробега. Своевременная балансировка помогает снизить неравномерный износ шин и нагрузку на элементы подвески.

Не реже одного раза в год следует проверять углы установки колес. Дополнительная диагностика может потребоваться после сильного удара о препятствие, попадания в глубокую яму или при появлении признаков неравномерного износа протектора.

В перечень регулярных процедур входит и контроль плотности прилегания шин к колесным дискам. Повреждения, деформация или коррозия диска, как отвечают специалисты Viatti, могут повлиять на герметичность колеса и стать причиной постепенного снижения давления.

Отдельное внимание необходимо уделять состоянию протектора. При осмотре следует проверять остаточную глубину рисунка, равномерность износа, а также отсутствие порезов, трещин, вздутий и других повреждений. Если шина имеет выраженные дефекты или износ достиг предельного уровня, ее дальнейшую эксплуатацию необходимо прекратить.

Систематический контроль состояния шин помогает продлить срок их службы, сохранить стабильность поведения автомобиля и снизить риск возникновения непредвиденных ситуаций на дороге.