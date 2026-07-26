Шинный рынок готовится к зимнему сезону

Несмотря на середину лета, шинные производители уже начинают подготовку к зимнему сезону, расширяя ассортимент моделей для эксплуатации на снегу и обледенелых дорогах. Шинный комплекс KAMA TYRES запустил в серийное производство шесть новых типоразмеров шипованной шины Viatti Нордико 2: 185/70R14, 185/60R15, 185/55R15, 185/65R15, 225/45R17 и 225/50R17.

«Зимний сезон в России предъявляет к шинам широкий набор требований – от работы на заснеженном покрытии до стабильного поведения при перепадах температуры. Поэтому шипованные модели продолжают занимать заметное место в выборе автомобилистов, особенно в регионах, где в течение сезона часто меняются дорожные условия и сохраняется риск обледенения», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

Viatti Нордико 2 относится к новому поколению зимних шипованных шин и пришла на смену модели Viatti Брина Нордико. По сравнению с предшественницей количество шипов противоскольжения увеличено на 80%, а число дорожек их расположения достигает 34.

Шипованные шины остаются основным выбором российских автомобилистов. По данным независимых исследований зимой их предпочитают около 77% автовладельцев. Почти половина респондентов связывает свой выбор с климатическими условиями региона проживания.

Подготовка шинного рынка к зиме традиционно начинается задолго до наступления холодов. Производителям и торговым компаниям необходимо заранее сформировать ассортимент наиболее востребованных типоразмеров, обеспечить поставки в регионы и подготовиться к сезонному росту спроса.

Для автомобилистов ранний выбор зимних шин также позволяет избежать пикового спроса, который обычно приходится на период первых заморозков и снегопадов. При подборе шин учитываются не только типоразмер и наличие шипов, но и климат региона, состояние дорог, преобладающий режим движения и рекомендации производителя автомобиля.