MORS ARCHITECTS представило концепцию лобби и холлов в проекте «ЛЕГЕНДА Васильевского»

Архитектурное бюро MORS ARCHITECTS спроектировало интерьеры общественных зон жилого комплекса «ЛЕГЕНДА Васильевского», расположенного рядом с территорией «Севкабель Порт» в Санкт-Петербурге. Площадь разработанных пространств включает центральные входные группы, лифтовые холлы и этажные коридоры в нескольких корпусах проекта.

Ключевой задачей стало создание целостного визуального кода, в котором архитектурные приемы комплекса находят продолжение в интерьере. Геометрия фасадов и пластика объемов транслируются при помощи выверенных пропорций и геометричного дизайна со сложной цветовой палитрой.

Интерьеры лобби выстроены авторами на сочетании приглушенной цветовой базы и акцентных элементов. Натуральные оттенки маренго, белого, приглушенного бордового, изумрудного цветов сочетаются с фактурами дерева и камня. Текстура каменных поверхностей отсылает к набережным Невы, а оттенки синего — к речной глади. Лобби с изумрудными и терракотовыми акцентами задают настроение домашнего уюта, а бесшовное сочетание фактур формирует целостную композицию. Золотистые линии, интегрированные в отделку стен, а также точечная подсветка настенных панелей и ресепшен задают ритм пространству и выступают навигационным элементом. Паттерн на керамогранитных панелях со структурой дерева — это переработанная отсылка к стилю фасадов комплекса, также геометричным.

Функциональные зоны, такие как лифтовые холлы, почтовые группы, колясочные, интегрированы в интерьер как часть единой архитектурной системы. Особое внимание уделено световым сценариям. Мягкая подсветка вдоль стен формирует глубину пространства, а локальные акценты подчеркивают ключевые элементы интерьера. Такое решение создает спокойную, уравновешенную атмосферу и усиливает ощущение приватности.

«Для проекта в Санкт-Петербурге мы работали с образами, которые объединяют город и важны в локации Васильевского острова. Переосмысляя гранит, мрамор и малахит, мы предложили использовать керамические поверхности для создания износостойкого общественного интерьера. Через геометрию, материалы и свет мы задали лобби в разных корпусах единый стиль, чтобы концепция проекта оставалась максимально цельной», — отмечают в MORS ARCHITECTS.

«Входная группа — первая точка контакта с домом, которая, с одной стороны, должна создавать вау-эффект, с другой — быть комфортной в ежедневном использовании. Поэтому каждая деталь здесь должна быть продумана с точки зрения восприятия и функциональности. В проекте «ЛЕГЕНДА Васильевского» архитектурная концепция продолжается в дизайне интерьеров мест общего пользования: они получились смелыми и выразительными, что соответствует духу проекта и ожиданиям целевой аудитории», — комментирует Всеволод Глазунов, директор по маркетингу LEGENDA.

Жилой комплекс бизнес-класса «ЛЕГЕНДА Васильевского» — проект петербургского девелопера LEGENDA Intelligent Development. Комплекс возводится на Кожевенной линии в Санкт-Петербурге. В проекте — 6 домов высотой 10 этажей, подземный и наземные паркинги, прогулочный променад, зоны отдыха, игровой парк «Ледокол», а также школа и два детских сада. Окончание строительства первых корпусов проекта запланировано на IV квартал 2027 года.