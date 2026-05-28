Олимпиада «Формула будущего» усиливает профориентацию школьников через реальные задачи и взаимодействие с экосистемой «Алабуга Политех»

Первый этап Всероссийской олимпиады «Формула будущего», реализуемой Российским обществом «Знание» и особой экономической зоной «Алабуга», завершится 22 мая и объединит школьников из разных регионов России. Участники проходят дистанционный отбор по шести направлениям: программирование, физика, химия, BIM-проектирование, беспилотные технологии и торгово-экономический профиль. Формат онлайн-этапа позволил создать равные условия для школьников независимо от места проживания.

Российское общество «Знание» и особая экономическая зона «Алабуга» отмечают, что «Формула будущего» отличается от традиционных олимпиад акцентом на прикладные компетенции. Участники решали задачи, основанные на реальных ситуациях из инженерной, производственной и экономической практики. Такой подход помогает школьникам понять, как знания применяются в профессиональной среде, а также познакомиться с современными требованиями рынка труда.

Одной из ключевых задач проекта является ранняя профориентация подростков. Особое внимание уделяется учащимся 9-х классов, которые только начинают определяться с будущей образовательной траекторией. Олимпиада позволяет школьникам оценить свои способности, определить профессиональные интересы и получить представление о направлениях подготовки, востребованных в современной индустрии.

Следующим этапом станет очный финал, который пройдет с 22 июня по 27 июня на площадке образовательного центра «Алабуга Политех». Финалисты примут участие в практических испытаниях, проектной работе и бизнес-симуляциях, а также смогут познакомиться с образовательной экосистемой центра и инфраструктурой особой экономической зоны «Алабуга».

В программу финала войдут лекции ведущих экспертов, экскурсии на высокотехнологичные предприятия и встречи с представителями индустрии. Участники смогут увидеть работу современных производств, узнать больше о внедрении цифровых и инженерных технологий, а также получить представление о карьерных возможностях в высокотехнологичных отраслях.

Российское общество «Знание» и особая экономическая зона «Алабуга» подчеркивают, что взаимодействие с экосистемой «Алабуга Политех» позволит школьникам не только проверить свои знания, но и заранее погрузиться в среду, где формируются современные профессиональные компетенции. Проект помогает участникам получить практический опыт и понять, какие навыки будут востребованы в будущем.

Победители и призеры финального этапа получат дополнительные возможности при поступлении в образовательный центр «Алабуга Политех» и колледжи-партнеры.

Главной ценностью олимпиады является не только соревновательная составляющая, но и возможность для школьников сформировать собственную «формулу будущего» — сочетание знаний, практических навыков и профессиональных интересов, необходимых для успешной карьеры в современной экономике.

