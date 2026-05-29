Enlit Africa 2026 — Huawei запускает интеллектуальное решение для подстанций для стран Африки к югу от Сахары

20 мая компания Huawei провела саммит Southern Africa Electric Power Summit в рамках Enlit Africa 2026 — главном форуме в области электроснабжения, водоснабжения и энергетики. Саммит был посвящен теме «Построение будущих энергетических систем, раскрытие стремительного роста производительности цифрового интеллекта». В нем приняли участие лидеры и партнеры отрасли, в том числе Eskom из Южной Африки, BPA из Ганы, Transmission Company of Nigeria (TCN) и Международный совет по крупным электрическим системам (CIGRE). В ходе саммита Huawei вместе со своими партнерами представила интеллектуальное решение для подстанций Intelligent Substation Solution для стран Африки к югу от Сахары, предназначенное для ускорения цифровой трансформации в энергетической отрасли региона.

Во время основной сессии Enlit Africa 2026 Ван Гою (Wang Guoyu), вице-президент подразделения Huawei по цифровизации электроэнергетики, выступил с речью под названием «Развитие всеобщего искуственного интеллекта, расширение возможностей энергетической системы будущего». Он заявил, что ориентированная на будущее просьюмерская модель становится новой парадигмой энергетического перехода — энергосистема находится в критической точке, переходя к искуственному интеллекту. Коммуникации, цифровизация и ИИ переопределяют основные энергетические системы. ИИ и цифровые технологии являются ключевыми факторами, меняющими всю цепочку создания стоимости электроэнергии, от производства и передачи до распределения. Huawei продолжит внедрять передовые возможности ИИ и надежные коммуникационные технологии в сценарии энергоснабжения, помогая африканским коммунальным предприятиям в переходе на новый этап развития искусственного интеллекта.

Во время саммита Huawei в сотрудничестве с CIGRE и Zhuhai Unitech Power Technology Co., Ltd., запустила интеллектуальное решение для электрических подстанций для стран Африки к югу от Сахары. Это подчеркивает приверженность Huawei интеллектуальной модернизации подстанций по всему континенту за счет создания партнерств.

Представители нескольких африканских коммунальных служб также поделились своим мнением. «Это решение объединяет в себе интеллектуальное видео, ИИ-алгоритмы и безопасные беспроводные сети для замены четырех ключевых ручных операций — мониторинга, осмотра, снятия показаний счетчиков и анализа — интеллектуальной автоматизацией», — сказал один из представителей. «Это позволяет персоналу по эксплуатации и техническому обслуживанию подстанции осуществлять дистанционный мониторинг всей станции. Время проверки сократилось с нескольких дней до нескольких минут, а затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание — на 70 %. Наше партнерство с Huawei впервые дало нам возможность проводить комплексное цифровое зондирование сети передач, что позволило перейти от аварийно-восстановительного ремонта к профилактике».

По итогам саммита компания Huawei совместно с CIGRE и 450 MHz Alliance провела круглый стол по вопросам частной беспроводной сети и сети электросвязи. Гёста Каллнер (Gösta Kallner), исполнительный председатель 450 MHz Alliance, подчеркнул, что частная беспроводная сеть для коммунальных предприятий, построенная на частоте 450 МГц, стала фундаментом для обеспечения надежной и устойчивой работы сети благодаря широкому охвату, разнообразной экосистеме и готовности к возможностям развития в будущем. Представитель CIGRE добавил, что с точки зрения международной стандартизации, единая техническая база и обмен мировыми практиками имеют решающее значение для ускорения цифровой трансформации электрических сетей. Все участники согласились с тем, что создание повсеместной, безопасной и эффективной основы для связи в области энергетики имеет важное значение для поддержки новых энергетических систем и достижения устойчивого развития энергетики в Африке.