ГК TOUCH доверяет STROS: чешское оборудование стало техническим партнером возведения «Дома Горизонтов»

Официальный дилер чешского завода STROS объявляет о поставке и начале эксплуатации парка подъемного оборудования на строительной площадке флагманского проекта ГК TOUCH — элитного жилого комплекса «Дом Горизонтов».

Возведение объекта премиум-класса в районе Крылатское требует применения техники, соответствующей самым строгим международным стандартам безопасности и производительности. Выбор оборудования чешского бренда STROS продиктован технической сложностью проекта: здание высотой 29 этажей с монолитно-кирпичными стенами требует бесперебойной и оперативной доставки тяжелых строительных материалов и персонала на высоту более 90 метров.

Технологический фундамент премиального комфорта

ЖК «Дом Горизонтов» представляет собой современное воплощение элитного жилья с высшим классом энергоэффективности (А). Для реализации проекта застройщиком (СЗ САМПАД) были выбраны грузопассажирские подъемники STROS, которые зарекомендовали себя как эталон выносливости в условиях плотной городской застройки.

Ключевыми факторами выбора техники STROS для «Дома Горизонтов» стали:

Безопасность и контроль: подъемники оснащены запатентованными системами торможения и контроля перегрузки, что критически важно при работе на монолитных конструкциях.

Производительность: высокая скорость подъема позволяет оптимизировать логистические процессы, обеспечивая сдачу объекта точно в срок — к концу 2027 года.

Плавность хода: инверторное управление обеспечивает мягкий старт и остановку, что минимизирует вибрационные нагрузки на конструкцию здания.

«Работа на объектах такого уровня накладывает особую ответственность. Мы понимаем, что застройщик TOUCH делает ставку на высокое качество, поэтому использование техники STROS здесь — логичный шаг. Наши подъемники не просто перемещают грузы, они обеспечивают темп строительства, необходимый для создания недвижимости мирового класса», — комментирует представитель официального дилера STROS.