Без воды на четыре ночи: массовые отключения затронут Музыкальный микрорайон и центр Краснодара

Краснодарцев предупредили о ночных отключения водоснабжения с 12 по 15 мая

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что с 12 по 15 мая в Краснодаре планируют отключать водоснабжение. Ограничения будут вводить в ночное время — с 23:00 до 6:00.



Список адресов:

улица 40-летия Победы, 35 — жилой дом и котельная;

улица 40-летия Победы, 37, 50, 52, 52а, 54, 56;

улица Армавирская, 37 — котельная;

улица Зиповская, 4/1 — ФГБОУ ВО «Университетская клиника»;

улица Зиповская, 4/3, 5/2, 6, 8, 10;

улица Зиповская, 6/1 — котельная;

улица Зиповская, 9а — детский сад № 123;

улица Коллективная, 43, 45;

улица Московская, 65 — детский городок «Сказка», жилой дом и Клуб ВОС;

улица Московская, 57/1, 59, 61, 63, 67;

улица Ростовская, 14 (школа № 78), 30.

Также ресурс могут отключить по адресам:

улица Колхозная, 20;

улица Коммунаров, 229, 235, 298;

улица Коммунаров, 290 — поликлиника;

улица Красная, 202 — детский сад № 61;

институт «Гипрозем».

Кроме того, в этот период планируется снижение давления воды в Музыкальном микрорайоне.