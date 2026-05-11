Без воды на четыре ночи: массовые отключения затронут Музыкальный микрорайон и центр Краснодара

Юг
11 мая 2026

Краснодарцев предупредили о ночных отключения водоснабжения с 12 по 15 мая

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что с 12 по 15 мая в Краснодаре планируют отключать водоснабжение. Ограничения будут вводить в ночное время — с 23:00 до 6:00.

Список адресов:

  • улица 40-летия Победы, 35 — жилой дом и котельная;
  • улица 40-летия Победы, 37, 50, 52, 52а, 54, 56;
  • улица Армавирская, 37 — котельная;
  • улица Зиповская, 4/1 — ФГБОУ ВО «Университетская клиника»;
  • улица Зиповская, 4/3, 5/2, 6, 8, 10;
  • улица Зиповская, 6/1 — котельная;
  • улица Зиповская, 9а — детский сад № 123;
  • улица Коллективная, 43, 45;
  • улица Московская, 65 — детский городок «Сказка», жилой дом и Клуб ВОС;
  • улица Московская, 57/1, 59, 61, 63, 67;
  • улица Ростовская, 14 (школа № 78), 30.

Также ресурс могут отключить по адресам:

  • улица Колхозная, 20;
  • улица Коммунаров, 229, 235, 298;
  • улица Коммунаров, 290 — поликлиника;
  • улица Красная, 202 — детский сад № 61;
  • институт «Гипрозем».

Кроме того, в этот период планируется снижение давления воды в Музыкальном микрорайоне.

