Мнение эксперта: Алексей Кузовкин объясняет, как хакеры обходят SMS-подтверждения

Современные сервисы давно приучили пользователей к простой логике: ввел пароль — получил СМС-код и подтвердил вход. Кажется, что этого достаточно, чтобы защитить аккаунт. Банки, соцсети, почта — почти везде используется один и тот же механизм. Он стал привычным настолько, что редко кто задумывается, насколько он вообще надежен.

Проблема в том, что сама модель безопасности за последние годы изменилась. Методы взлома стали сложнее, а вот СМС-коды остались на прежнем уровне. То, что раньше считалось дополнительной защитой, сегодня все чаще превращается в слабое место.

Почему SMS-коды больше не защищают

Когда двухфакторная аутентификация только появилась, СМС действительно добавляли уровень безопасности. Логика была простой: даже если пароль украдут, злоумышленнику понадобится доступ к телефону. Но со временем этот подход перестал работать так, как задумывался.

Сейчас СМС — это один из самых уязвимых каналов подтверждения. И дело не в самих кодах, а в том, как они передаются и где могут быть перехвачены.

Чаще всего проблемы возникают в следующих ситуациях:

● подмена SIM-карты (SIM swap), когда злоумышленник перевыпускает номер на себя;

● перехват СМС через уязвимости мобильных сетей;

● вредоносные приложения на телефоне, которые читают входящие сообщения;

● банальная социальная инженерия, когда пользователь сам сообщает код.

Во всех этих случаях человек может даже не понимать, что происходит. Он не теряет телефон, не видит подозрительных действий, но доступ к его аккаунтам уже оказывается в чужих руках.

Фактически СМС-код перестает быть вторым фактором защиты. Он становится лишь формальным этапом, который при определенных условиях легко обойти.

Как на самом деле взламывают аккаунты

В реальной жизни атаки редко выглядят как что-то сложное или «хакерское» в классическом понимании. Чаще это цепочка простых действий, где используется сразу несколько уязвимостей.

Например, злоумышленник получает базовую информацию о человеке: номер телефона, почту, иногда — часть персональных данных. Дальше через оператора связи оформляется перевыпуск SIM-карты. В этот момент владелец номера может даже не заметить проблему — связь просто пропадает на какое-то время.

После этого открывается доступ к СМС. А значит, можно восстановить пароли, подтвердить вход в аккаунты и обойти защиту, которая казалась надежной.

Есть и более простые сценарии. Человеку звонят, представляются сотрудником банка или службы безопасности и просят назвать код «для подтверждения операции». Многие до сих пор попадаются на такие уловки, потому что сам формат СМС-кодов воспринимается как что-то привычное и безопасное.

В итоге оказывается, что защита, на которую рассчитывал пользователь, работает только при идеальных условиях. В реальности же достаточно одного слабого звена, чтобы вся система перестала выполнять свою функцию.

Какие способы защиты действительно работают

По мере того, как СМС перестали справляться со своей задачей, появились более надежные способы подтверждения входа. Их объединяет одно: они не завязаны на номер телефона и не передаются через уязвимые каналы связи.

Сегодня чаще всего используются следующие варианты:

● приложения-аутентификаторы, такие как Google Authenticator или Яндекс Ключ, которые генерируют одноразовые коды прямо на устройстве;

● push-уведомления в приложениях, где пользователь сам подтверждает вход в один клик;

● биометрия — отпечаток пальца или распознавание лица;

● аппаратные ключи безопасности, которые подключаются к устройству физически.

Главное отличие этих методов — контроль остается у пользователя. Код не приходит по сети, его нельзя перехватить через оператора связи или «выпросить» по телефону. Даже если злоумышленник знает пароль, этого уже недостаточно.

При этом важно понимать: идеальной защиты не существует. Но современные методы делают взлом значительно сложнее и дороже. А это и есть основная цель любой системы безопасности — не абсолютная защита, а максимальное усложнение атаки.

Почему люди до сих пор используют SMS

Несмотря на все риски, СМС-коды продолжают активно использоваться. И причина здесь не в эффективности, а в привычке.

Во-первых, это просто. Не нужно устанавливать дополнительные приложения или разбираться в настройках. Телефон есть у всех, СМС приходят автоматически — все работает «из коробки».

Во-вторых, многие сервисы до сих пор не предлагают альтернативы. Пользователь оказывается в ситуации, где выбора нет: либо СМС, либо вообще никакой защиты.

И, наконец, играет роль психологический фактор. Люди склонны доверять тому, что давно знакомо. Если система годами не давала сбоев, кажется, что она надежна. Но в вопросах безопасности такой подход часто оказывается обманчивым.

Проблема в том, что угрозы меняются быстрее, чем пользовательские привычки. И то, что работало вчера, сегодня может быть уже недостаточно.

Когда СМС — это уже не защита, а риск

Переоценка роли СМС-кодов происходит постепенно. Для многих пользователей они по-прежнему остаются символом безопасности, хотя по факту выполняют скорее декоративную функцию.

Если речь идет о незначительных сервисах, где нет чувствительных данных, СМС могут быть допустимым компромиссом. Но когда в аккаунте хранятся деньги, доступ к почте, рабочие данные или личная информация, ситуация меняется.

Здесь уже важно не просто «наличие защиты», а ее реальная эффективность.

Практика показывает, что большинство успешных взломов происходит не из-за сложных технических атак, а из-за слабых мест в привычных механизмах. И СМС в этом списке занимают одно из первых мест.

В таких условиях логично пересмотреть подход. Использование приложений-аутентификаторов или push-подтверждений не требует сложной настройки, но при этом значительно снижает риски. Это тот случай, когда небольшое усилие дает ощутимый результат.

В итоге СМС-коды не исчезнут полностью — они слишком удобны и просты для массового использования. Но воспринимать их как полноценную защиту уже не стоит.

Сегодня это скорее базовый уровень, который не учитывает реальные угрозы. А значит, если есть возможность использовать более современные инструменты, ею стоит воспользоваться.

Потому что в вопросах безопасности главное не то, насколько удобно, а то, насколько надежно.

Кузовкин Алексей Викторович — IT-предприниматель, экс-председатель совета директоров группы компаний «Армада». Алексей Викторович обладает колоссальным опытом управления инновационными и IT-проектами.