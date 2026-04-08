Детско-юношеский цирковой фестиваль в 2026 году пройдёт при поддержке Фонда Юрия Лужкова

Более 300 творческих коллективов из десятков регионов России и зарубежных стран примут участие в Национальном проекте «Дорога в цирк. Это серьезно» в 2026 году. Фонд Юрия Лужкова выступил партнёром фестиваля и учредил именную премию Ю. М. Лужкова, которая будет присуждаться победителям всех этапов конкурса. Награда направлена на поддержку юных артистов, показывающих высокий уровень мастерства и потенциал профессионального развития. В этом году в соответствии с Указом президента России В.В. Путина в стране отмечается 90-летие со дня рождения Юрия Лужкова, и проект «Дорога в цирк. Это серьезно» стал частью основных мероприятий празднования юбилея.

Фестиваль существует с 2021 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Минпросвещения РФ. За это время он вырос до ведущего проекта в области детско-юношеского циркового искусства в стране, объединив более 3 тысяч цирковых коллективов. Мероприятия проходят на базе федеральных детских центров «Артек», «Орлёнок», «Смена» и «Алые паруса». Участниками фестиваля в этом году станут дети и подростки в возрасте от 11 до 17 лет, представляющие широкий спектр жанров циркового искусства.

Об участии Фонда Юрия Лужкова в фестивале «Дорога в цирк. Это серьезно» высказалась председатель Совета Фонда Елена Батурина. Она подчеркнула: в год 90-летия Юрия Михайловича особое внимание уделено проектам, ориентированным на молодёжь, поддержку талантов и развитие культурных, образовательных и спортивных инициатив. И содействие фестивалю является проявлением ценностных приоритетов Фонда и естественным продолжением этого направления.

Цирковое искусство занимает особое место в культурной традиции, поскольку это искусство высокой профессиональной дисциплины, ответственности, доверия и внутренней свободы, формирующее характер, воспитывающее уважение к труду и обучающее командной работе, заметила Елена Батурина. Фестиваль «Дорога в цирк. Это серьезно» объединяет конкурсную программу и праздник творчества, одновременно являясь пространством для профессионального роста, в котором юные артисты делают первые осознанные шаги к профессии, видят перспективу, чувствуют поддержку наставников и получают признание своего труда.

Поддерживая подобные проекты, Фонд продолжает работу Юрия Михайловича, для которого развитие культуры, поддержка талантливой молодёжи и сохранение лучших профессиональных традиций всегда были приоритетами. По словам Елены Батуриной, для него было важно, чтобы у детей и подростков была возможность раскрывать свои способности в среде, где ответственность, мастерство и труд становятся основой будущих достижений.

Для участников фестиваля организованы мастер-классы, где они осваивают разные жанры циркового искусства под руководством профессиональных артистов и педагогов, создают свои сценарии, постановки и сценические костюмы.

Во всех федеральных детских центрах в рамках фестиваля по очереди в 2026 году будет развернута мобильная выставка «Два юбиляра», приуроченная к 90-летию со дня рождения Юрия Михайловича Лужкова и 105-летию со дня рождения народного артиста СССР Юрия Владимировича Никулина.

Фото: Елена Батурина, Председатель Совета Фонда Юрия Лужкова