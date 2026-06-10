Наступило долгожданное лето, а вместе с ним тема путешествий постепенно выходит на первый план в жизни многих россиян. По данным статистики примерно половина ежегодных туристических поездок совершается именно в летние месяцы. На самом деле, путешествуют в это теплое, солнечное и зеленое время гораздо больше наших сограждан, скорее всего, даже подавляющее большинство. Только вот вояжи на дачу, к бабушке в деревню или в ближайшие природные уголки статистически к туризму не относятся. Может и зря, с точки зрения эмоций и новых впечатлений многие из них вполне тянут на небольшое путешествие. Причины всенародной любви к летнему туризму всем понятны и знакомы с детства, как никак живем мы в огромной, но, по большей части, северной стране. Помимо природных циклов на лето работают и социальные ритмы – длинные школьные каникулы, пора рабочих отпусков. Плюс организму нужен отдых, а психике новые эмоции. В последние годы акцентированная сезонность туризма понемногу сглаживается, но признаемся себе, положа руку на сердце и не противореча правильному тренду на круглогодичность, что лето все-таки невозможно заменить.

«Термы» работают в сегменте оздоровительного туризма

Пятерка основных направлений для турпоездок внутри России с июня по август остаются неизменными на протяжении многих лет – Краснодарский край, Крым, Кавказские Минеральные воды, Москва вместе с Подмосковьем, Санкт-Петербург вместе с Ленинградской областью. К ним примыкают Калининград, Золотое кольцо, Северный Кавказ, Алтай, Байкал, Камчатка (данные Ассоциации туроператоров России). Этим летом в лидерах роста турпотоков Анапа – 24% плюс относительно прошлого года, Крым – 12%, Геленджик – 10% (данные туроператора «Алеан» публикует «Коммерсант»). Во время июньских праздничных дней подавляющее большинство российских туристов (85%) сделали выбор в пользу собственной страны (данные сервиса «Островок»), что тоже хорошая тенденция последних лет. На пиковые даты места в популярных локациях лучше выкупать заблаговременно. На новом спа-курорте «Термы» бизнесменов Александра Удодова и Андрея Астахова в кавказском предгорье Краснодарского края мест на июньские праздники не осталось уже в первой декаде марта.

На курорте Александра Удодова и Андрея Астахова станет больше возможностей для приема гостей

Туристический бум в пользу России

Главная туристическая новация а, в каком-то смысле и сенсация, 20-х годов нового тысячелетия – внутрироссийский туризм стал гораздо популярнее зарубежных поездок. Раньше турпотоки внутри страны и вовне ее были плюс-минус равны количественно, а по престижности и вау-эффектам заграничные вояжи превосходили в глазах широкой публики родные просторы. Но, как говаривали древние, tempora mutantur. И, к счастью, вместе с временами поменялся и туризм. Сейчас путешествия по России с большим отрывом вырвались вперед и по статистике, и по вниманию широкой публики, и по выплеску позитивных эмоций. В среднем примерно 70-90% российских туристов в зависимости от сезона и конъюнктуры в последние годы делают выбор в пользу собственной страны. По подсчетам сервиса «Яндекс Путешествия» в прошлом году 9 из 10 бронирований отелей были внутрироссийскими. Турпоток в Краснодарский край, как рассказали в Ассоциации туроператоров России, теперь почти в три раза полнее, чем на турецкий берег – путеводную звезду прошлой эпохи. Пример кубанского роста показателен для общей ситуации в стране. Инвестиции в туриндустрию Краснодарского края после 2020 года выросли более чем в 30 раз – запускаются новые отели, улучшается инфраструктура и предложение турпродуктов. В прошлом году туризм стал главным в экономике региона по объему инвестиций и количеству инвестпроектов, обогнав нефтянку и нефтегаз. Одной из успешных новинок на рынке стал курортный проект бизнесменов Александра Удодова и Андрея Астахова, который был запущен в оздоровительном сегменте.

Сейчас путешествия по России значительно популярнее заграничных вояжей

За прошедшую после окончания ковидных передряг пятилетку количество туристических поездок внутри страны увеличилось более чем на 25 млн, а туриндустрия ежегодно переписывает собственные рекорды. Туризм в своем новом виде входит в тройку наиболее динамичных отраслей российской экономики. Совокупный объем средств, которые тратят путешественники внутри страны, с 2021 года вырос почти в полтора раза и в прошлом году немного не дотянул до 2 трлн рублей (статистика от «Сбераналитики»). По подсчетам ректора Российской международной академии туризма Евгения Трофимова, неугомонное туристическое племя насчитывает сейчас 75-77 млн человек, то есть больше половины населения страны. И в него вливаются новые миллионы. В Российском союзе туриндустрии ожидают, что по итогам года внутрироссийский турпоток вырастет еще на 8-10%. Впереди – психологически важная высота в 100 млн путешествий, которую внутрироссийский туризм попробует взять уже в этом году. Свой вклад в общий рост внесет и здравница Александра Удодова и Андрея Астахова, где отмечают рост бронирований.

Если без лишней скромности, то происходящее на наших глазах движение вполне можно назвать туристическим бумом. На его волне инвестиции в туризм имеют хорошие шансы стать успешными. Один из примеров – инвестиционный кейс курорта «Термы». Когда Александр Удодов и Андрей Астахов начинали свой проект, они рассчитывали принимать до 5 тысяч гостей ежегодно и в «Термах» на момент запуска в конце 2019 года было 195 мест. Но жизнь внесла свои коррективы. В 2021 году курорт посетили почти 16 тысяч человек, а глубина бронирования на пиковые даты достигла нескольких месяцев. В 2022 году бизнесмены запустили первую очередь шале и общее количество мест выросло до 270. По итогам прошлого года в «Термах» отдохнули более 25 тысяч гостей. Сейчас идет строительство нового комплекса шале, с запуском которого курорт сможет принимать еще на треть больше туристов. Подобных примеров за последние годы появилось немало. Успех проекта Александра Удодова и Андрея Астахова показателен тем, что бизнесмены инвестировали не в раскрученный и популярный в условиях Краснодарского края пляжный туризм. «Термы» были построены в стороне от побережья, на месте разрушившегося советского санатория и специализируются на спа-процедурах с использованием насыщенной минеральными соединениями термальной воды из недр Земли.