Два выпускника Пекинского университета получили Филдсовскую премию, 14 его выпускников выступают на ICM 2026

Утром 23 июля в Филадельфии, США, открылся Международный конгресс математиков 2026 (ICM). Выпускники Пекинского университета (PKU) Ван Хун (Wang Hong) и Дэн Ю (Deng Yu) получили Филдсовскую премию 2026 года, одну из самых престижных наград в области математики, что стало исторической вехой для Пекинского универститета.

Решение о вручении премии было официально объявлено Международным математическим союзом (IMU), который каждые четыре года вручает данную награду математикам в возрасте до 40 лет, признавая влияние их работы и обещание будущих достижений. Ван и Ден — два из четырех математиков, получивших премию.

Данные премии являются историческими для Пекинского университета, поскольку это первый случай, когда два выпускника из одного выпуска, 2007 года, выиграли премию в одном и том же году.

Помимо наград, PKU установил еще один рекорд по количеству ученых, приглашенных выступить на конференции — 10 выпускников и 4 члена профессорско-преподавательского состава университета.

Особое значение имеет и признание достижений Ван. Она стала третьей женщиной в истории, получившей Филдсовскую премию, а также первой китаянкой, удостоенной этой чести.

Ван наиболее известна своей работой с Джошуа Залем (Joshua Zahl) над гипотезой Какея в трехмерном пространстве. Давняя математическая задача, находящаяся на стыке анализа и геометрии, десятилетиями бросала вызов математикам и глубоко связана с несколькими областями математики.

В настоящее время Ван является штатным профессором института Hautes Études Scientifiques (IHES).

Дэн поступил в Школу математических наук PKU в 2007 году, прежде чем продолжить обучение в Массачусетском технологическом институте. Позже он получил докторскую степень в Принстонском университете и в настоящее время является профессором Чикагского университета.

Работая с Ма Сяо (Ma Xiao) и Захером Хани (Zaher Hani), Дэн совершил крупный прорыв в шестой проблеме Гильберта. Их исследование установило строгий математический путь, соединяющий динамику микроскопических частиц с макроскопическими кинетическими и жидкостными уравнениями, решая задачу, впервые предложенную легендарным математиком Дэвидом Гильбертом (David Hilbert) более века назад.

Ван и Дэн следовали разными путями в математике, но их путешествия начались в одном и том же выпуске PKU. Их достижения подчеркивают растущее международное присутствие математиков PKU.