МегаФон и Циан договорились о сотрудничестве в сфере защиты клиентов

Оператор и платформа операций с недвижимостью Циан объявили о сотрудничестве в области противодействия телефонному мошенничеству. Соглашение подписали генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан и генеральный директор Циана Дмитрий Григорьев в рамках Петербургского международного экономического форума.

Ключевая задача совместной работы — обезопасить пользователей от потенциально мошеннических звонков, а также схем, связанных с социальной инженерией. Циан предоставит оператору обезличенные данные о триггерных событиях: паттерны мошеннических звонков, география угроз, временные пики активности. МегаФон, в свою очередь, на базе этой информации, больших данных и собственной экспертизы разработает кастомное решение по защите клиентов. Такой подход позволит адаптировать защитные механизмы под специфику рынка недвижимости — в отличие от универсальных фильтров, система будет учитывать поведенческие маркеры, характерные для пользователей платформы.

Параллельно с вопросами безопасности стороны работают над интеграцией современных методов авторизации, которые обеспечат бесшовный и максимально безопасный вход в экосистему Циан.

Компании договорились о внедрении инструментов искусственного интеллекта для оптимизации коммуникации с клиентами. Использование интеллектуальных систем поддержки и аналитики позволит автоматизировать рутинные задачи, ускорить обработку запросов и персонализировать сервис.

«Проблема нежелательных звонков актуальна для пользователей цифровых платформ. Сотрудничество с Цианом позволит выйти на новый уровень защиты наших абонентов. Наша цель — не просто реагировать на угрозы, а предотвращать их, создавая бесшовную среду, где клиент может спокойно пользоваться услугами. А совместная работа над системами авторизации и внедрение искусственного интеллекта сделают цифровое пространство более прозрачным и безопасным», — прокомментировал генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.

«Безопасность пользователей всегда была для нас в приоритете. Системное сотрудничество с МегаФоном открывает новые возможности для внедрения передовых телеком-технологий в нашу экосистему, что повысит уровень защиты и удобство платформы для миллионов пользователей», — отметил генеральный директор Циана Дмитрий Григорьев.