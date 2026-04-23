Фонд «Полилог» объявляет грантовый конкурс на подготовку научно-популярных книг об истории российского меценатства «Меценаты России: истоки благотворительности»

Фонд развития межнациональных отношений «Полилог» объявил о старте грантового конкурса на подготовку и публикацию научно-популярных изданий, посвящённых истории российского меценатства.

Инициатива направлена на поддержку авторов, способных на основе научных исследований и архивных материалов создать глубокие, достоверные и при этом доступные широкому читателю книги об историческом феномене российского меценатства, его взаимопроникающем воздействии на развитие многонационального российского общества и разнообразных культур, религий, мировоззрений как пространства взаимного духовного обогащения.

К участию приглашаются профессиональные историки — исследователи, имеющие профильное образование или ведущие научную деятельность в области истории, а также обладающие опубликованными работами, в том числе книгами, по смежной тематике. Важным условием является не только академическая компетентность, но и выраженный интерес потенциального автора к теме меценатства, способность осмыслить её в широком культурном и общественном контексте.

В рамках гранта предусмотрено финансирование подготовки и публикации трёх лучших работ — с распределением призовых мест в следующем размере:

1 место – 500 000 рублей

2 место – 350 000 рублей

3 место – 250 000 рублей.

Отбор победителей будет осуществляться конкурсной комиссией на основе комплексной оценки заявок.

Ключевые критерии отбора включают:

— профессиональный опыт и квалификацию автора, подтверждённые научной деятельностью и публикациями;

— глубину и проработанность идеи будущего издания (аннотации);

— оригинальность научного подхода и новизну исследовательского материала;

— способность автора работать с архивными источниками и интерпретировать их без искажений;

— выразительность авторского стиля и навык популярного изложения сложных исторических тем;

— баланс научной достоверности и доступности для широкой аудитории;

— потенциал будущей книги для общественного и культурного влияния.

Для участия в конкурсе необходимо до 30 июля 2026 года подать заявку на сайте фонда: https://polylogfond.ru/. В составе заявки претенденты должны в том числе предоставить ссылки или файлы ранее опубликованных научных работ и/или книг, а также аннотацию будущего произведения в свободной форме объёмом до 5 000 знаков.

Рассмотрение заявок конкурсной комиссией пройдёт с 1 августа по 15 сентября 2026 года. Итоги конкурса будут опубликованы 16 сентября 2026 года на официальном сайте Фонда. Заключение договоров с победителями запланировано до 15 октября 2026 года. Сроки подготовки и сдачи рукописей будут определяться индивидуально с каждым грантополучателем.

Фонд «Полилог» реализует проекты, направленные на развитие межнационального диалога, поддержку культурных и образовательных инициатив, а также сохранение исторического наследия и укрепление гуманитарных связей. Так объявление гранта прошло в рамках специального показа художественного фильма «Нефть», посвящённого выдающемуся азербайджанскому меценату и пионеру нефтяной промышленности Гаджи Тагиеву. И этот показ, и объявленный в его рамках грантовый конкурс на подготовку научно-популярных книг об истории российского меценатства «Меценаты России: истоки благотворительности», приурочены к Году единства народов России, объявленному Указом Президента Владимира Владимировича Путина в 2026 году.

«Меценатство — это не просто поддержка искусства или науки. Это глубокий, масштабный процесс, формирующий мировоззрение, душу и веру общества. Без него трудно представить полноценную жизнь страны, жизнь каждого ее гражданина. Это понятие укоренено в нашей истории — в судьбах выдающихся людей и в поступках тех, кто помогал по велению сердца. Изучить это бесценное наследие, осмыслить его, дать возможность прикоснуться к нему читателям, открыть душу меценатства для каждого неравнодушного человека — я считаю сегодня своей важной миссией», — отметил руководитель фонда «Полилог» Рамиль Керимов.