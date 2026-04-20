4 бренда из маркета и шоурума Московской недели моды: спорт-шик и активная жизнь

Monte Carlo

Осенне-зимняя коллекция «Apres-ski» развивает эстетику, вдохновленную гольфом, парусным спортом и горными лыжами. В линейке представлен ассортимент одежды и аксессуаров в стиле спорт-шик с акцентом на классические формы и премиальные материалы. Цветовая палитра включает бежевые, шоколадные и темно-зеленые оттенки, соответствующие сезонным трендам. Производство осуществляется на российских предприятиях с контролем качества на всех этапах, а изделия ориентированы на премиальный сегмент и повседневное использование.

Фото: https://mediastore.rr.ru:5001/d/s/13c7rYA8bxu7Sqcb8YAL1acl3atGHLOJ/PAUetvKNq U-hKCMdPSXjXoL83KFTaHZA-Wrsg0885VQw#file_id=935220922168685159

D.Martina Queen (Китай)

D.Martina Queen — современный бренд, сочетающий спортивный стиль одежды с высокой модой. В основе его подхода заложена универсальность и ориентированность на динамичный городской ритм, а образы выстраиваются вокруг диалога китайской эстетики и русского культурного контекста, отражая пересечение разных визуальных традиций. Источником вдохновения стали архитектурные образы и ощущение масштабности, переосмысленные через тему движения и церемониальности. В центре коллекции — образ современной женщины, сочетающей профессиональную активность и стремление к самовыражению.

Фото: https://mega.nz/folder/ZA0WiZTY#4KAWUyivuHMZa5rI_vosTg

Daniil Landar (Москва)

Бренд представил новую коллекцию одежды, вдохновленную японской уличной модой и ориентированную на людей творческих профессий и свободного духа. Линия отличается лаконичными формами, спокойной цветовой палитрой и свободным кроем, обеспечивающим комфорт и свободу движений. Каждое изделие создано с акцентом на стиль и функциональность, позволяя носителям выражать индивидуальность и вдохновляться на новые достижения. Коллекция подходит как для активной городской жизни, так и для отдыха на природе.

Фото: https://disk.yandex.ru/d/mVHchnuvDnDi8w

Secret Garden (Москва)

Бренд производит практичные сумки, подходящие для поездок и повседневной носки, в собственной московской мастерской. В линейке представлены узнаваемые модели в обновленных материалах и цветах, включая сумки с объемным декором, рюкзак с отсылкой к эстетике натуралистических экспедиций и трансформируемые модели со съемными ручками. Дополняют коллекцию компактные сумки из атласа. Все изделия отшиваются под заказ, сохраняя внимание к деталям и вариативность использования.

Фото:

https://www.dropbox.com/scl/fo/8lmxp2p9h9k7tr2m2wfno/ABUQv2xaBJpWq-zKlAIEno E?rlkey=dp26v0mcxpl9nr82s3uee0y55&dl=0