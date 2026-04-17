BingX продлевает партнёрство с Chelsea FC, укрепляя лидерство в глобальной спортивной стратегии

BingX, ведущая криптовалютная биржа и компания в сфере Web3 и искусственного интеллекта, сегодня объявила о продлении партнёрства с Chelsea FC, укрепляя свою долгосрочную позицию глобального лидера в области спортивных партнёрств. Сотрудничество с Chelsea FC стало отправной точкой для интеграции BingX в спортивную индустрию, что также подтверждается недавно объявленным партнёрством со Scuderia Ferrari HP. Продление соглашения с Chelsea демонстрирует стратегию BingX по сотрудничеству с организациями мирового уровня, расширению международного присутствия и объединению строгой дисциплины элитных команд с эффективностью торговли криптоактивами нового поколения.

PR BingX Renews Chelsea FC Partnership Bolstering Leadership in Global Sports Strategy

С момента начала партнёрства BingX и Chelsea FC объединились вокруг общей философии, отражённой в концепции «Воспитаны на величии»: дисциплина, точность и непрерывное совершенствование.

Этот период был отмечен тем, что Chelsea FC стали чемпионами мира, одержав историческую победу в 2025 году, а также рядом масштабных инициатив, включая кампанию «Воспитаны на величии» и участие Джона Терри вместе с BingX на TOKEN2049 в Сингапуре, что усилило как показатели эффективности, так и глобальное вовлечение аудитории. Продление партнёрства следует за успешными 2,5 годами сотрудничества, в течение которых BingX прошла путь от статуса официального партнёра на рукаве формы до глубокой интеграции в качестве официального партнёра тренировочной экипировки.

«Продлевая партнёрство с Chelsea FC, мы усиливаем нашу приверженность сотрудничеству с ведущими спортивными организациями мира», – отметил Пабло Монти, представитель BingX. «В основе этого сотрудничества лежит общая вера в ценности, определяющие высокие результаты: дисциплина, подготовка и постоянное совершенствование, объединяющие спортивное мастерство высшего уровня и точность торговли криптоактивами, усиленную искусственным интеллектом. Совместно с Chelsea FC мы гордимся тем, что сопровождаем клуб от ежедневной подготовки до формирования бренда, объединяя наши бренды через присутствие на тренировках, закулисный контент и глобальные цифровые каналы».

Джон Роджерс, руководитель по партнёрствам Chelsea FC, отметил: «Мы рады продлить партнёрство с BingX и продолжить успешную работу с нашим генеральным партнёром и партнёром тренировочной экипировки. С первого дня они разделяют наше видение инноваций, ставя болельщиков и сообщество в центр всех наших совместных инициатив. Продление соглашения отражает силу наших отношений и нашу веру в потенциал цифрового мира для улучшения опыта нашей глобальной аудитории».

По мере развития сезона 2026-2027 данное партнёрство будет по-прежнему основываться на общем подходе, в котором ценятся последовательность, инновации и долгосрочный рост, объединяя BingX и Chelsea FC в стремлении поддерживать высочайшие стандарты как на тренировочном поле, так и в сфере торговли криптоактивами.