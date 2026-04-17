BingX продлевает партнёрство с Chelsea FC, укрепляя лидерство в глобальной спортивной стратегии

17 апреля 2026

BingX, ведущая криптовалютная биржа и компания в сфере Web3 и искусственного интеллекта, сегодня объявила о продлении партнёрства с Chelsea FC, укрепляя свою долгосрочную позицию глобального лидера в области спортивных партнёрств. Сотрудничество с Chelsea FC стало отправной точкой для интеграции BingX в спортивную индустрию, что также подтверждается недавно объявленным партнёрством со Scuderia Ferrari HP. Продление соглашения с Chelsea демонстрирует стратегию BingX по сотрудничеству с организациями мирового уровня, расширению международного присутствия и объединению строгой дисциплины элитных команд с эффективностью торговли криптоактивами нового поколения.

С момента начала партнёрства BingX и Chelsea FC объединились вокруг общей философии, отражённой в концепции «Воспитаны на величии»: дисциплина, точность и непрерывное совершенствование.

Этот период был отмечен тем, что Chelsea FC стали чемпионами мира, одержав историческую победу в 2025 году, а также рядом масштабных инициатив, включая кампанию «Воспитаны на величии» и участие Джона Терри вместе с BingX на TOKEN2049 в Сингапуре, что усилило как показатели эффективности, так и глобальное вовлечение аудитории. Продление партнёрства следует за успешными 2,5 годами сотрудничества, в течение которых BingX прошла путь от статуса официального партнёра на рукаве формы до глубокой интеграции в качестве официального партнёра тренировочной экипировки.

«Продлевая партнёрство с Chelsea FC, мы усиливаем нашу приверженность сотрудничеству с ведущими спортивными организациями мира», – отметил Пабло Монти, представитель BingX. «В основе этого сотрудничества лежит общая вера в ценности, определяющие высокие результаты: дисциплина, подготовка и постоянное совершенствование, объединяющие спортивное мастерство высшего уровня и точность торговли криптоактивами, усиленную искусственным интеллектом. Совместно с Chelsea FC мы гордимся тем, что сопровождаем клуб от ежедневной подготовки до формирования бренда, объединяя наши бренды через присутствие на тренировках, закулисный контент и глобальные цифровые каналы».

Джон Роджерс, руководитель по партнёрствам Chelsea FC, отметил: «Мы рады продлить партнёрство с BingX и продолжить успешную работу с нашим генеральным партнёром и партнёром тренировочной экипировки. С первого дня они разделяют наше видение инноваций, ставя болельщиков и сообщество в центр всех наших совместных инициатив. Продление соглашения отражает силу наших отношений и нашу веру в потенциал цифрового мира для улучшения опыта нашей глобальной аудитории».

По мере развития сезона 2026-2027 данное партнёрство будет по-прежнему основываться на общем подходе, в котором ценятся последовательность, инновации и долгосрочный рост, объединяя BingX и Chelsea FC в стремлении поддерживать высочайшие стандарты как на тренировочном поле, так и в сфере торговли криптоактивами.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Общество

Фонд Юрия Лужкова поддержал спортсменов соревнований “Территория бега”

Общество

Открылась выставка “Два Юбиляра”, посвященная памяти Ю. М. Лужкова и Ю. В. Никулина

Москва

Красноярский бизнес-инкубатор организует питч-сессию для высокотехнологичных стартапов

Бизнес

CMWP сообщает о новом назначении Павла Якимчука