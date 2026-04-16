Красноярский бизнес-инкубатор организует питч-сессию для высокотехнологичных стартапов

Москва
16 апреля 2026

Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор (КРИТБИ) объявил о проведении инвестиционной питч-сессии. Мероприятие соберет ведущих венчурных инвесторов, бизнес-ангелов и экспертов рынка, готовых инвестировать в прорывные стартапы. Главная цель — дать региональным инноваторам возможность представить свои высокотехнологичные проекты и привлечь необходимое финансирование для их дальнейшего развития.

Участники питч-сессии познакомятся с инновационными разработками в ключевых для современной экономики направлениях: ресурсосберегающая энергетика, химическая промышленность, цифровые технологии, биотехнологии, новые материалы и приборы. КРИТБИ обеспечил красноярским технопредпринимателям всестороннюю комплексную подготовку: менторскую и экспертную поддержку, направленную на формирование сильных команд, расчет инвестиционного предложения, оттачивание навыков публичных выступлений, разработку эффективных маркетинговых стратегий и искусство презентации перед инвесторами.

Партнером мероприятия выступит Евразийский центр инноваций (ЕЦИ) из Казани, активно инвестирующий в высокотехнологичный бизнес в России и странах ЕАЭС. Лучшие стартапы, представленные на питч-сессии, получат специальные призы от ЕЦИ – инвестиционную упаковку инновационно-технологического проекта для привлечения финансирования и образовательный курс на онлайн-платформе LearnMore.tech.

Все представленные проекты будут включены в специальный электронный каталог для деловых партнеров и инвесторов с целью дальнейшего сотрудничества и развития инновационных компаний.

Инвестиционная питч-сессия для венчурных инвесторов, представителей инвестиционных компаний, фондов, банков, клубов инвесторов, бизнес-ангелов, экспертов рынка и всех интересующихся сферой инноваций состоится в Красноярске 28 апреля на площадке КРИТБИ

Источник: Сетевое издание «NGS24.RU»

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Общество

Работа без истощения: как не допустить эмоционального выгорания

Культура

Премьера символ-оперы «Святой благоверный князь Александр Невский» состоялась в Москве

Пятигорск

В вузе Пятигорска пройдёт краевой финал бизнес-олимпиады школьников

Мир

CGTN — одна семья: Си Цзиньпин подчеркивает, что будущее связей между двумя берегами Тайваньского пролива остается в руках Китая