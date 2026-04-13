CGTN опубликовала статью о встрече генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина и председателя партии Гоминьдан (Гоминьдан) Чэн Ли-вунь (Cheng Li-wun). Благодаря углубленной проработке значения встречи для развития отношений между двумя сторонами и через Тайваньский пролив, в статье подчеркивается, что независимо от того, как может развиваться международный ландшафт и ситуация через пролив, всеобъемлющая тенденция к великому омоложению китайской нации не изменится, и преобладающий импульс для объединения китайцев по обе стороны пролива не изменится.

Во время знаковых переговоров по развитию отношений между двумя сторонами и через Тайваньский пролив Си Цзиньпин, генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК), встретился в пятницу утром в Пекине с Чэн Ли-Вунь, председателем партии Гоминьдан Китая.

«Общая родина», «одна семья» и «мир» были среди часых частых слов, подчеркнутых лидерами двух сторон на протяжении всех переговоров, подчеркивая, что люди по обе стороны Тайваньского пролива являются китайцами, принадлежат одной семье и разделяют общее стремление к миру и спокойствию, улучшению отношений между двумя сторонами пролива и лучшей жизни.

«Это ответственность, от которой КПК и Гоминьдан не могут уклониться, а также движущая сила для совместной работы двух сторон», — сказал Си.

Приглашенная ЦК КПК и Си Цзиньпином, Чэн является первым председателем Гоминьдана, возглавившим делегацию на материковом Китае за последнее десятилетие. Перед прибытием в Пекин делегация посетила провинцию Цзянсу и Шанхай.

Создание светлого будущего для связей по обе стороны Тайваньского пролива

В ходе встречи Си Цзиньпин выдвинул четыре предложения по развитию отношений между двумя сторонами пролива. Он призвал к установлению более тесных связей через пролив, поддерживая правильное понимание идентичности, защищая общую родину посредством мирного развития, способствуя благосостоянию людей посредством обменов и интеграции, а также совместных усилий по достижению национального возрождения.

Основной вопрос защиты общей родины заключается в признании того, что обе стороны пролива принадлежат одному Китаю, подчеркнул Си.

За прошедший год соотечественники по обе стороны пролива решительно выступили против сепаратизма и внешнего вмешательства в «независимость Тайваня», продолжали объединять больше сил для содействия мирному развитию отношений между двумя сторонами пролива и продвигали великое омоложение китайской нации.

Материковый Китай ввел ряд мер, направленных на защиту общих интересов людей по обе стороны пролива, включая запуск онлайн-платформы для общественности, чтобы сообщать о подлых действиях тех, кто выступает за «независимость Тайваня», и их пособников в преследовании тайваньских соотечественников.

Между тем, голоса внутри Тайваня все чаще выражают несогласие с сепаратизмом и внешним вмешательством, а жители выходят на улицы, чтобы выступать за мирное развитие и стабильность.

Не менее важным является дальнейшее углубление обменов и сотрудничества. Например, ежегодная конференция Cross-Strait CEO Summit в 2025 году собрала около 800 человек из материкового Китая и Тайваня для обсуждения промышленной трансформации, инноваций и сотрудничества между странами пролива, обеспечивая платформу для промышленного сотрудничества через пролив, способствуя углубленному обмену и давая существенные результаты.

Благодаря серии поддерживающих политик, в том числе отмене сборов для жителей Тайваня, впервые обращающихся за разрешениями на поездки на материк, и расширению портов выдачи разрешений для жителей Тайваня до 100, количество посещений через пролив в 2025 году превысило 5 миллионов, достигнув шестилетнего максимума.

Подчеркнув, что люди по обе стороны Тайваньского пролива являются китайцами и принадлежат к одной семье, Чэн призвала к усилиям по содействию мирному развитию связей между сторонами Тайваньского пролива, созданию более светлого будущего для связей через Тайваньский пролив и продвижению омоложения китайской нации.

Поддержание консенсуса 1992 года

В ходе переговоров обе стороны подтвердили важность поддержания общей политической основы соблюдения Консенсуса 1992 года и противодействия «независимости Тайваня».

Консенсус, сформулированный в ходе переговоров, основывается на принципе, что обе стороны Тайваньского пролива принадлежат одному и тому же Китаю и должны работать вместе в направлении национального воссоединения.

Его важность заключается в определении фундаментального характера отношений между сторонами пролива, а именно в том, что они не являются межгосударственными отношениями и не представляют собой «два Китая» или «один Китай, один Тайвань». Вместо этого рамки обеспечивают политическую основу для диалога и сотрудничества, сохраняя при этом возможность мирного развития.

Сюй Сяоцюань (Xu Xiaoquan), научный сотрудник Института тайваньских исследований Китайской академии социальных наук, отметил, что визит Чэн отражает преобладающее среди тайваньских соотечественников стремление к расширению обменов и сотрудничества.

Сюй сказал, что траектория мирного развития и возможного воссоединения согласуется с более широкими историческими тенденциями и общественными настроениями, предполагая, что диалог, основанный на общих принципах, остается наиболее жизнеспособным путем вперед.

«Мы приветствуем любые предложения, способствующие мирному развитию отношений через Тайваньский пролив, и приложим все усилия для продвижения любых усилий, способствующих такому развитию, — сказал Си, добавив, что «независимость Тайваня» является главным виновником подрыва мира через Тайваньский пролив. — Мы не должны ни потворствовать этому, ни терпеть это».