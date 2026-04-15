В Большом театре открылся XXV Московский Пасхальный фестиваль в честь 90-летия Ю. М. Лужкова

12 апреля 2026 года в день Пасхи на сцене Большого театра России состоялось торжественное открытие XXV Московского Пасхального фестиваля. Юбилейный сезон фестиваля, крупнейший в своей истории по масштабу и географии выступлений, посвящен 90-летию со дня рождения Ю. М. Лужкова и проходит при поддержке Правительства Москвы, Министерства культуры Российской Федерации, а также по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Московский Пасхальный фестиваль был учрежден в 2002 году по инициативе В. А. Гергиева и Ю. М. Лужкова и за четверть века стал одним из значимых музыкальных событий России, объединяющим ведущие музыкальные коллективы, концертные площадки различного назначения и сотни тысяч слушателей по всей стране.

В рамках церемонии открытия были зачитаны приветственные обращения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Президента Российской Федерации В. В. Путина.

В своем обращении Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подчеркнул: «За минувшую четверть века фестиваль стал не просто значимым культурным событием в нашей стране, но и подлинным свидетельством во Христе… Сегодня, когда наше Отечество снова проходит сквозь испытания, искусство как никогда призвано воодушевлять людей и укреплять их дух. Дай Бог, чтобы и в нынешний пасхальный период звон колоколов и песнопения хоровых коллективов дарили людям радость, наполняли их сердца светом и надеждой, вдохновляли на новые свершения».

Президент Российской Федерации В. В. Путин в своем приветствии обратился к участникам, организаторам и гостям мероприятия: «Приветствую вас на XXV Московском пасхальном фестивале, посвященном большим, значимым для России юбилейным датам: 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева и 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. И конечно, важно, что в новом сезоне фестиваль отдает дань памяти Ю. М. Лужкову, которому в нынешнем году исполнилось бы 90 лет. Мы знаем, что Юрий Михайлович стоял у истоков создания этого замечательного проекта, внес огромный вклад в реализацию содержательных, востребованных культурных инициатив в Москве и России в целом».

Дирижером выступил художественный руководитель фестиваля В.А. Гергиев, возглавивший Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров России.

В программу открытия вошли увертюра «Светлый праздник» Н. А. Римского-Корсакова, «Скифская сюита» и Симфония № 5 си-бемоль мажор С. С. Прокофьева, а также сюита из балета «Жар-птица» И. Ф. Стравинского.

Директор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев отметил: «Посвящение Московского Пасхального фестиваля Ю.М. Лужкову имеет глубокие основания. Его вклад в поддержку культурных инициатив и формирование современной культурной среды России трудно переоценить. Именно в сотрудничестве с Юрием Михайловичем при благословении Святейшего Патриарха Алексия II были заложены организационные, социальные и духовные принципы Пасхального фестиваля, которые во многом определили его дальнейшее развитие и то значимое место, которое фестиваль сегодня занимает в культурной жизни страны».

Председатель Совета Фонда Юрия Лужкова Елена Батурина подчеркнула: «Особое значение имеет то, что в год 90-летия со дня рождения Юрия Михайловича Московский Пасхальный фестиваль посвящен его памяти, это важное свидетельство сохранения исторической памяти и признания его вклада в духовную и культурную жизнь. Он последовательно поддерживал культурные инициативы, направленные на расширение доступа к искусству и развитие общественного диалога. Московский Пасхальный фестиваль стал одним из таких проектов – масштабным и просветительским по своему содержанию».

Юбилейный сезон 2026 года охватывает десятки регионов Российской Федерации. В рамках фестиваля пройдут симфонические, хоровые и звонильные программы на крупнейших концертных площадках, а также в образовательных учреждениях, культурных центрах и храмах, продолжая просветительскую и благотворительную миссию проекта.