Банк Уралсиб получил возможность выпускать цифровые финансовые активы

Экономика
23 апреля 2026

Банк России включил ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА).

Благодаря этому Банк Уралсиб стал полноценным участником новой инфраструктуры рынка цифровых прав. Это позволит банку выпускать собственные ЦФА на широкий спектр базовых активов и получать дополнительный доход за счет выпуска и обращения цифровых прав в собственной информационной системе.

Клиенты банка, в свою очередь, получили возможность инвестировать в ЦФА, выпущенные Банком Уралсиб и его корпоративными клиентами, которые теперь могут привлекать финансирование за счет выпуска ЦФА.

«Включение в реестр Банка России – это важный этап в развитии наших цифровых компетенций и создании новых возможностей для заработка и роста доходов банка. Он открывает перед Банком Уралсиб перспективные направления в сфере цифровых технологий и укрепляет его позиции на инновационном финансовом рынке», – отметил заместитель Председателя Правления Банка Уралсиб Олег Воротницкий.

