В России завершился второй сезон Всероссийской Олимпиады школьников по предпринимательству

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации совместно со Сбером и другими партнерами подвело итоги второго сезона Всероссийской Олимпиады школьников по предпринимательству. Заключительным этапом стала серия региональных финалов, прошедших в апреле по всей России.

В 2025/2026 учебном году Олимпиада объединила более 12,7 тысяч предприимчивых старшеклассников со всей страны. По итогам отбора свыше 400 лучших участников вышли в региональные финалы, которые прошли на площадках ведущих университетов в Ростове-на-Дону, Пятигорске, Тюмени, Томске, Самаре, Хабаровске, Санкт-Петербурге и Москве, а также в центральном аппарате Минобрнауки России, где со своими разработками выступили школьники из разных регионов, включая Белгородскую, Курскую, Орловскую, Брянскую и другие области.

На протяжении нескольких месяцев участники проходили тестирование на определение предпринимательских компетенций, изучали образовательные курсы и посещали вебинары с экспертами, решали реальные бизнес-кейсы, создавали индивидуальные проекты, а затем объединились в мини-команды и дорабатывали лучшие идеи под руководством опытных наставников. На региональных финалах школьники представили свои решения перед экспертным жюри — представителями бизнеса, университетов и партнеров Олимпиады. Работы старшеклассников охватили ключевые направления развития экономики — от технологий и экологии до образовательной и социальной сферы, индустрии развлечений и досуга, а также коммерческого сектора.

«Мы активно развиваем экосистему молодежного предпринимательства, и Олимпиада – это один из инструментов, благодаря которому теперь и школьники могут получить первый практический опыт, научиться работать в команде и доводить идеи до конечного результата. Ребята не просто пробуют себя в роли предпринимателей, а уже создают проекты по приоритетным отраслям современной экономики. Выявление таких талантов среди старшеклассников и помощь в реализации их потенциала – это важнейший элемент национальной стратегии по подготовке высококвалифицированных кадров, способных внести свой вклад в инновационное развитие России», – подчеркнула Ольга Петрова, заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации.

«Мы разрабатывали для участников задания кейс-тура, ориентируясь на социальные ситуации реальной жизни. Например, в одной из задач нужно было придумать маркетинговую стратегию продвижения фонда помощи бездомным животным, чтобы увеличить количество пожертвований и сделать их регулярными. Условие — не «давить» на жертвователей тяжёлыми историями о страданиях животных. В другом кейсе описывался чат-бот с элементами геймификации по поиску подработки для подростков. Проблема заключалась в том, что пользователи охотно проходили игровые задания, но к поиску работы не приступали. Участникам Олимпиады нужно было придумать, как подтолкнуть пользователей откликаться на вакансии. Всего «Вклад в будущее» предложил участникам Олимпиады 15 заданий на разные темы. Результаты нас впечатлили: нестандартные ответы, оригинальные подходы к выполнению заданий, широкий кругозор участников и применение технологической и цифровой опоры в своих предложениях», — прокомментировала Нина Осипова, руководитель программы «Финансовая грамотность» фонда «Вклад в будущее».

По итогам девяти региональных финалов были определены 27 команд-победителей из разных регионов России. Они получат до 10 дополнительных баллов при поступлении в более 50 университетов страны, а также возможность пройти специальную программу по развитию предпринимательских компетенций и своих разработок. Лучшие финалисты также смогут пройти профильные стажировки в региональных Технопарках, акселерационные программы и получить поддержку со стороны партнеров Олимпиады.

«Смелость, новаторский подход и энергия — вот что отличает молодых технологических предпринимателей. Они ломают стереотипы и создают продукты, которые меняют мир. Наша цель — поддержать их на этом пути: дать ресурсы для старта и познакомить с современными технологическими инструментами. В рамках Олимпиады участники не только узнавали азы построения технологического бизнеса, но и изучали варианты использования искусственного интеллекта GigaChat для разработки проектов и поиска новых решений. Знания, полученные в ходе Олимпиады, ребята смогут использовать в дальнейшей работе над проектом уже в университетской среде», — отметила Наталья Магидей, управляющий директор-руководитель дирекции развития стартап-экосистемы и открытых инноваций Сбера.

Завершающим событием сезона стал Круглый стол, прошедший в Минобрнауки России с участием представителей университетов, власти, партнеров Олимпиады и предпринимательского сообщества страны. В ходе встречи участники подвели итоги второго сезона и определили план дальнейшего развития Олимпиады, а также обсудили подходы к развитию предпринимательских компетенций школьников, включая внедрение новых форм профориентации и формирование образовательной траектории будущих технологических лидеров.

Олимпиада проводится по инициативе Минобрнауки России при организационной поддержке Фонда «Сколково», МИРЭА – Российский технологический университет, Государственного университета управления и Центра развития инновационных технологий «ИТ-Планета», Сбера, «Движения Первых» и «ОПОРЫ РОССИИ». Олимпиаду также поддержали Проектный офис по развитию молодежного предпринимательства в образовательных организациях высшего образования Минобрнауки России, АСИ, Росмолодёжь, благотворительный фонд «КАПИТАНЫ», международная платформа интеллектуальных соревнований Braim, «Вдохновители» и фонд «Вклад в будущее».

Справочно

Олимпиада школьников по предпринимательству – это Всероссийский профориентационный проект для учащихся 9-11 классов, направленный на развитие предпринимательского мышления и поддержку талантов молодежи, что является одной из ключевых целей развития Российской Федерации до 2030 года. Она объединяет старшеклассников, заинтересованных в развитии предпринимательских навыков и готовых внести свой вклад в решение глобальных вызовов и развитие приоритетных направлений российской экономики. Принять участие могли ученики 9-11 классов из 89 регионов России вне зависимости от наличия готовых идей.

Победителями второго сезона Всероссийской Олимпиады школьников по предпринимательству стали:

Южный федеральный округ

1 место — Команда «Исторический Вестник» с интерактивной анимационной франшизой «Ерошка», представляющей собой короткие вертикальные мультфильмы о легендах народов России, где зрители голосованием влияют на сюжет следующей серии;

2 место — Команда «Единороги» с ИИ-сервисом по подбору идеального подарка для близких «Гифти», в котором есть рекомендательная система, вишлисты и большой каталог товаров;

3 место — Команда «Кадры нового времени» с цифровой платформой «Проф.Проба», где школьники и студенты выполняют реальные задания от компаний и изучают профессии на практике.

Северо-Кавказский федеральный округ

1 место — Команда «Плюша 05» с персонализированной мягкой игрушкой «Плюша», которая воспроизводит голос близкого человека;

2 место — Команда «Гиганты» с закрытым онлайн-клубом для заказа и доставки товаров «Аляска», у которого есть встроенный голосовой ИИ, способный самостоятельно оформлять и оплачивать заказы;

3 место — Команда «ИВА» с платформой «Волна Машук» для дебюта подростков, где начинающие артисты могут регулярно выступать на акустических встречах в поддерживающей атмосфере.

Уральский федеральный округ

1 место — Команда «Темка» с AI-системой мониторинга безопасности на объектах «СпецКонтроль», у которой есть расчет рисков, уведомления и аналитика;

2 место — Команда «Три Ботанические Феи», создавшие сайт с искусственным интеллектом «Экогид», который по фотографии определяет болезни растений, дает рекомендации по их лечению и помогает ухаживать за ними с помощью полезных статей и напоминаний;

3 место — Команда «Акулы переговорной» с системой искусственного интеллекта «Контроль+», которая помогает автоматизировать управленческие процессы в ресторане и сократить финансовые издержки. В приложении — работа с гостями, умный склад с передовой аналитикой и бухгалтерией, а также AI-HR система.

Сибирский федеральный округ

1 место — Команда «Победители» с единой цифровой платформой «Фонд достижений», которая автоматизирует подтверждение достижений и упрощает их хранение;

2 место — Команда «НеСделанныеИгры», которая создала настольную игру «Шугай» с атмосферой славянского детектива в старой деревне;

3 место — Команда «Юник» с одноименным мобильным приложением, превращающем ежедневный однотипный маршрут в увлекательную игровую активность для ребенка и источник спокойствия для семьи.

Приволжский федеральный округ

1 место — Команда «322» с комплексной системой анализа состояния здоровья домашнего скота «ЗооМетрика». Датчики собирают данные о животном, приложение и облачная система анализируют данные, а фермер получает уведомления и рекомендации;

2 место — Команда «812», которая разработала приложение для Телеграма «ДЕНИМКОД» с 3D-конструктором джинсов и встроенным маркетплейсом дизайнеров;

3 место — Команда «Глубина» с мобильным приложением «Вглубь» для психологических практик с курсами по разным запросам, в котором есть обученная модель ИИ-психолога для свободного общения и сообщество пользователей для взаимной помощи.

Дальневосточный федеральный округ

1 место — Команда «АгроКубовцы» с готовой ухой в порционных пакетиках «Уха из якутского карася», которая показывает, как современные технологии могут работать на сохранение и популяризацию национальных кулинарных традиций;

2 место — Команда «ВЕЛ КАП» с фиджитал-платформой «Культура КофиЯ», объединяющей физический дрип-пакет и цифровой сервис персонального подбора вкуса;

3 место — Команда «Агротех» с одноименным маркетплейсом, который соединяет владельцев личных подсобных хозяйств и их продукцию напрямую с покупателями.

Центральный федеральный округ

1 место — Команда «Интеллект огня», разработавшая интеллектуальный костюм для пожарного с системой мониторинга, определяющей опасность раньше человека;

2 место — Команда «СКАЙС ТИМ» с умным ИИ-конструктором прогулок «СитиСтеп», который помогает быстро собрать персональный маршрут по городу под настроение, время, бюджет и состав компании;

3 место — Команда «ИДеятели» с платформой «Гнездо» для поиска соседей среди студентов.

Северо-Западный федеральный округ

1 место — Команда «ПрИс» с предиктивной информационной системой контроля выбросов на коксохимическом производстве, которая помогает сократить количество выделений вредных веществ и финансовые потери у специализированных предприятий;

2 место — Команда «Синтезиум»сигрушкой-утяжелителем «СобаКЕНТ» для детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, которая помогает наладить концентрацию и успокоиться;

3 место — Команда «ТвойПуть» с одноименным ИИ-сервисом, который помогает определиться с профессией в процессе диалога с ботом.

Центральный федеральный округ с участием школьников из разных регионов, включая Белгородскую, Брянскую, Курскую и Орловскую области

1 место — Команда «Спасатели бизнеса» с айтрекингом-коммуникатором «Твой голос», специально разработанным для детей с тяжелыми формами ДЦП, сопровождающимися дизартрией или анартрией;

2 место — Команда «Отходы в доходы» с системой утилизации органических отходов городского ритейла и переработки их в кормовой белок для животных «Личинка Лаб»;

3 место — Команда «Леонидевочки», которые разработали пространство «СЕНСОРИЯ», где дети с ОВЗ, РАС и психотравмами проходят сенсорную коррекцию и социализацию через кулинарные мастер-классы под руководством психолога или дефектолога.