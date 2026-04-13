90-летие со дня рождения Юрия Лужкова отметят по всей России

Фото: Юрий Лужков, возглавлял Правительство Москвы с 1990-2010 гг

Во исполнение Указа Президента РФ В. В. Путина о праздновании 90-летия со дня рождения Ю. М. Лужкова в 2026 году по поручению Председателя Правительства РФ М. В. Мишустина сформирован организационный комитет под руководством министра культуры РФ О. Б. Любимовой, утвердивший Перечень юбилейных мероприятий общенационального значения.

В состав оргкомитета вошли руководители федеральных органов исполнительной власти, Правительства Москвы, субъектов Российской Федерации, а также руководители ведущих культурных, образовательных, научных и общественных организаций, в частности, председатель Совета Фонда Юрия Лужкова Е. Н. Батурина, ректор МГУ им. М. В. Ломоносова В. А. Садовничий, генеральный директор Большого театра России В. А. Гергиев, председатель государственной корпорации развития ВЭБ.РФ И. И. Шувалов, генеральный директор АО «Первый канал» К. Л. Эрнст, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, а также представители Государственной Думы, Минфина, Минцифры, Минпромторга, Минобрнауки, Минэкономразвития, Минтранса, Минспорта, МИД, Росмолодёжи, Россотрудничества, Роскосмоса, Сбербанка и других организаций.

Председатель оргкомитета, министр культуры РФ О. Б. Любимова отметила: «Юбилейная программа сформирована как комплексная и масштабная система мероприятий, отражающая роль Ю. М. Лужкова в становлении российской государственности и рассчитанная на широкий круг участников: от профессионального сообщества до молодежной аудитории. К ее формированию и проведению подключились федеральные органы исполнительной власти, образовательные и научные организации, а также субъекты РФ, представившие собственные содержательные проекты. Утвержденный план не является исчерпывающим: уже на данном этапе поступают дополнительные инициативы, расширяющие программу».

Фото: Елена Батурина, вдова, Председатель Совета Фонда Юрия Лужкова

Председатель Совета Фонда Юрия Лужкова Е. Н. Батурина подчеркнула: «Программа празднования 90-летия Юрия Михайловича объединяет усилия государственных структур, профессиональных сообществ, образовательных организаций, культурных институтов и носит межотраслевой характер, что обусловлено многогранностью личности Ю. М. Лужкова и разносторонним характером его деятельности. Она не ограничивается мемориальным форматом, существенная её часть — просветительская — направлена на системный научный анализ и переосмысление опыта Ю. М. Лужкова как управленца, ученого и государственного деятеля. Именно такой подход позволяет актуализировать опыт Юрия Михайловича в контексте современных задач развития науки, экономики и городской среды».

География проектов охватывает не только Москву, но и значительное число других регионов: Калужскую, Архангельскую и Вологодскую области, Республику Татарстан, Республику Крым и Севастополь, а также зарубежные площадки при содействии Россотрудничества.

Особое место в программе занимают инфраструктурные мемориальные проекты, в числе которых: установка монумента Ю. М. Лужкову в Москве, присвоение его имени скверам и образовательным учреждениям, установка бюстов и мемориальных досок в разных городах и регионах, организация постоянных и временных экспозиций, а также выпуск государственных знаков.

Значительный блок программы сосредоточен в сфере науки и образования. Запланировано проведение научных конференций, форумов, лекций, тематических дискуссий, посвящённых деятельности Ю. М. Лужкова, на базе МГУ имени М. В. Ломоносова, Дипломатической академии МГИМО МИД России в Москве и в регионах. В апреле состоится межвузовский симпозиум «Градостроительный код Лужкова: от концепции к воплощению» при участии Минобрнауки России. В рамках VIII Московского академического экономического форума пройдет пленарная конференция, посвящённая вкладу Ю. М. Лужкова в развитие экономики и управления.

Большое внимание уделено работе с молодёжью и формированию кадрового потенциала. В 2026 году реализуются именные стипендиальные программы Ю. М. Лужкова в МГУ имени М. В. Ломоносова, НИУ «МЭИ» и РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина. Продолжена реализация проекта именной премии «Молодой инноватор» в рамках Международного фестиваля «От Винта!», а также состоится вручение премий имени Ю. М. Лужкова в рамках акции «Всероссийский экономический диктант» и Национального проекта «Дорога в цирк. Это серьёзно».

Отдельное направление программы связано с развитием спортивных инициатив и популяризацией физической культуры. В 2026 году всероссийским соревнованиям по лёгкой атлетике присвоено имя Ю. М. Лужкова, запланировано проведение турниров памяти Ю. М. Лужкова, включая теннисный турнир имени Ю. М. Лужкова, «Территория бега» и ряд других спортивных мероприятий.

Культурно-просветительская часть программы включает посвящение Московского Пасхального фестиваля памяти Ю. М. Лужкова, проведение выставок, концертов и публичных мероприятий: экспозиций в Музее Москвы, Московском метрополитене, в регионах Российской Федерации. В сентябре 2026 года запланировано проведение общественного субботника и культурной программы в Парке имени Юрия Лужкова в Москве, а также юбилейного концерта в Калужской области.

Юбилейная программа интегрирована в ключевые отраслевые и профессиональные события. Тематические блоки, посвящённые Ю. М. Лужкову, включены в федеральный форум «Инженеры будущего», Московский международный инженерный форум и мероприятия Минпромторга России, в том числе «День химика». В рамках Международной ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) учреждены и вручаются награды имени Ю. М. Лужкова за вклад в развитие городов.

Важный блок посвящён общественному и научному анализу его наследия. В 2026 году запланированы производство документального фильма, публикация научных и аналитических материалов и монографий, выпуск тематических статей в профильных изданиях, а также конкурсный онлайн-проект «Линии жизни: Юрий Лужков в памяти людей».

Юбилейная программа сформирована как системный комплекс мероприятий федерального уровня, охватывающий ключевые направления — от науки, образования и культуры до городской инфраструктуры и спорта. Её реализация обеспечивает вовлечение широкого круга участников и формирует устойчивую основу для дальнейших проектов, развивающих социально-экономический вклад и инициативы Ю. М. Лужкова.