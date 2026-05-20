Петербург глазами молодых блогеров: завершился приём заявок на проект «Больше, чем путешествие в молодёжную столицу»

Молодые петербуржцы вошли в число самых активных участников проекта «Больше, чем путешествие в молодёжную столицу» от программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие», реализуемой по нацпроекту «Молодёжь и дети». Молодые авторы рассказывали о любимых местах города, его культуре, природных маршрутах и спортивной жизни.

Всего за время конкурсного отбора более 3 000 участников из всех 89 регионов страны поделились историями о местах, которые считают местами силы и вдохновения. Финалисты проекта отправятся в медиаэкспедиции в Смоленск либо Елец – города, получившие статусы «Молодёжная столица России – 2026» и «Город молодёжи». Там участники будут создавать авторский контент, знакомиться с локальными сообществами, посещать ключевые события в рамках Дня молодёжи и станут героями документальных фильмов о путешествиях.

Участникам нужно было рассказать о своём регионе в формате текстовой публикации, фотоистории или видеоролика, выбрав одну из тем: история, спорт, искусство, наука или природа. Конкурсные работы оценивает экспертный совет, в который вошли фотографы, видеографы, цифровые продюсеры, блогеры и финалисты проекта «Обмен молодёжными столицами» прошлых лет.

Для многих конкурс стал возможностью показать Санкт-Петербург не только как город с открытки, но и как пространство для развития локальных маршрутов и современных городских сообществ. Одной из самых популярных тем среди участников стало искусство.

Так, участница отборочного этапа проекта «Больше, чем путешествие в молодёжную столицу» Мария Васильева рассказала о Санкт-Петербурге как о городе, где культура продолжает жить не только в музеях, но и в повседневности:

«Санкт-Петербург – доказательство, что искусство не стареет. Здесь всё пропитано культурой: начиная с залов Русского музея и заканчивая постановками Мариинского театра. Каждый двор и мост отсылает к произведениям великих классиков, ведь искусство здесь не пылится на полке – оно витает воздухе. Ещё сегодня уличный художник пишет портреты прохожих, а уже завтра его картины будут украшать выставки», – подмечает Мария.

Большое внимание участники уделили и природным маршрутам рядом с городом. Тамара Турешева поделилась впечатлениями от малоизвестной, но невероятно живописной экотропе «Юкковские камы»:

«Если хочется сбежать из Петербурга, не уезжая на край области, очень рекомендую эту экотропу. Сюда на удивление легко добраться даже без машины: автобусы ходят часто, а сам маршрут начинается буквально в паре минут от остановки. Здесь чувствуешь себя героем старой легенды. Вековые ели, стройные сосны и березы создают атмосферу абсолютного уединения. Людей почти нет – только тишина, которую изредка нарушает стук дятла где-то в глубине леса», – делится впечатлениями Тамара.

Необычный взгляд на историю города представила Варвара Серушкова, посвятившая свою работу болотам Петербурга и их роли в судьбе города:

«Петербург – город, построенный на болоте. Наверное, этот факт знают о городе на Неве все. И чаще всего воспринимают как что-то плохое, негативно влияющее на город и людей. Но болота – это неотъемлемая часть петербургской истории. В XIX–XX веках торф, которым они очень богаты, был важнейшим источником энергии для города. Кстати, именно он помог прорвать энергетическую блокаду Ленинграда, сохранить работоспособность многих предприятий в первую блокадную зиму и даже запустить трамвай весной 1942 года», – замечает Варвара.

Отдельной темой для участников стал городской спорт и активный образ жизни. Полина Панкстьянова, участница отборочного этапа проекта «Больше, чем путешествие в молодёжную столицу»,рассказала о спортивных инициативах для молодёжи:

«Я регулярно организую SUP-активности для Совета работающей молодёжи при поддержке спортивного центра Петроградского района. Для меня это не просто формат отдыха, а способ объединять людей, создавать сильное сообщество и показывать, что спорт в Петербурге может быть живым, доступным и по-настоящему вдохновляющим», – пишет Полина.

А Денис Соловей показал, как спорт в Петербурге становится частью характера самого города:

«Санкт-Петербург – город, где спорт неотделим от погоды. Пока солнце светит до полуночи, мы бежим марафоны. Когда заливает дождь, мы идём в крытые катки и падел-корты. У нас 80 стадионов, 40 бассейнов, 10 ледовых арен (по данным Комитета по физической культуре и спорту) и бесконечное количество дворовых коробок, где вечерами гоняют в футбол», – рассказывает Денис.

Проект «Больше, чем путешествие в молодёжную столицу» стал продолжением инициативы «Обмен молодёжными столицами», которую программа Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» реализовывала в 2024 и 2025 годах. В новом сезоне возможность отправиться в медиаэкспедиции получили участники из всех регионов страны.

Итоги отборочного этапа объявят 24 мая 2026 года. Информация об организаторах, полных правилах проведения конкурсного отбора, порядке, сроках определения победителей и получения поощрительных поездок размещена в положении.