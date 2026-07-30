Фестиваль «Аракай»: трейлраннинг, природа и семейный отдых

16 августа в Свердловской области впервые пройдёт спортивный фестиваль «Аракай». Организаторы ожидают около 600 участников, для которых подготовлены четыре спортивные дистанции, семейная программа и фестивальный городок на территории федерального курорта «Аракай».

Мероприятие объединит трейлраннинг, скандинавскую ходьбу и активный отдых на фоне живописных ландшафтов природного парка «Оленьи ручьи».

«Новый фестиваль — это отличная возможность провести выходные с пользой. Мы ожидаем в гости около 550–600 участников. Совместно с партнёрами мы собираем программу, чтобы каждый почувствовал себя комфортно и нашел занятие по душе: спортивные активности на разные дистанции, уровень подготовки и возраст, детская зона с мастер-классами и развлечениями, диджей-сеты, мини-ярмарка, фестиваль Холи, традиционная лотерея и многое другое. Этот формат пойдет для любителей активного отдыха, их семей и просто туристов, желающих совместить досуг с мини-путешествием», — рассказал Роман Павлович, лид-инвестор курорта и основатель bizmall — генерального партнера фестиваля.

Любителей спортивного отдыха ожидает несколько форматов: полумарафон (21,1 км трейл), забег 7 км, прогулочная дистанция 7 км (ходьба) и детский забег 600 м. Трассы пройдут по пересечённой живописной местности — лесные тропы, берег реки Серга, перепады высот и технические участки без асфальта. Организаторы отмечают, что в оргкоманду входят специалисты с десятилетним опытом проектов на базе забега «Оленьи ручьи».

Фестивальный городок будет расположен на территории курорта «Аракай», открытие которого запланировано на осень 2026 года. До места 135 км от Екатеринбурга. Добраться можно на автомобиле, организованном трансфере или туристическом поезде «Орлан».

Программа фестиваля:

08:00-10:30 — выдача стартовых номеров;

11:15 — торжественное открытие;

11:30 — общая разминка;

11:45 — старт детского забега (600 м);

12:00 — старт полумарафона (21,1 км);

12:10 — старт 7 км (бег);

12:15 — старт 7 км (ходьба);

12:30-15:30 — горячий обед финишёров;

13:00-15:00 — поэтапные награждения;

15:30 — лотерея для всех участников;

16:00 — закрытие стартового городка.