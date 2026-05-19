Молодые блогеры из Омской области рассказали о родном регионе в проекте «Больше, чем путешествие в молодёжную столицу»

Омская область вошла в число самых активных регионов-участников проекта «Больше, чем путешествие в молодёжную столицу» от программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие», реализуемой по нацпроекту «Молодёжь и дети». Молодые жители региона делились историями о культуре, природе, науке и людях, благодаря которым Омская область для них становится местом силы и вдохновения.

Всего в конкурсном отборе приняли участие более 3 000 человек из всех 89 регионов страны. Авторы публиковали в социальной сети «ВКонтакте» тексты, фотоистории и видеоролики о своих регионах, выбирая одну из пяти тем: история, спорт, искусство, наука или природа. Финалисты проекта отправятся в медиаэкспедиции в Смоленск либо Елец — города, получившие статусы «Молодёжная столица России – 2026» и «Город молодёжи». Во время поездок участники будут создавать авторский контент, знакомиться с молодёжными инициативами и станут героями документальных фильмов о путешествиях.

Одной из популярных тем среди участников из Омской области стало искусство. Молодые авторы рассказывали о театрах, музеях, локальной культуре и о том, как творчество становится частью повседневной жизни города.

Вероника Рукавишникова, участница отборочного этапа проекта «Больше, чем путешествие в молодёжную столицу», показала Омск как город с насыщенной культурной средой и сильными театральными традициями:

«Многие представляют Омск как суровый сибирский город с купеческой архитектурой и долгой зимой. Но если присмотреться, здесь сложилась насыщенная и разнообразная художественная среда, которая заметно влияет на жизнь города. Омский академический театр драмы – старейший в Сибири, он ведёт свою историю с 1874 года. Спектакли здесь собирают полные залы, а на премьеры билеты раскупают за несколько дней. Для многих омичей поход в театр давно перестал быть событием только по праздникам. Это скорее естественная часть культурной жизни, такая же привычная, как вечерняя прогулка», – пишет Вероника.

О культурной жизни сибирских районов рассказал Никита Сафронов, посвятивший свою конкурсную работу Нижнеомскому району и народным традициям:

«Главной особенностью культурной жизни района остаётся бережное отношение к народному наследию. В сельских домах культуры работают вокальные и хореографические коллективы, фольклорные ансамбли и кружки декоративно-прикладного искусства. Именно здесь продолжают звучать старинные казачьи и русские народные песни, передающиеся из поколения в поколение. Для местных жителей творчество – не формальность, а естественная часть жизни, объединяющая семьи и целые деревни», – подмечает Никита.

Кристина Боргуль, сотрудница Инженерного лицея «Омавиат», в конкурсной работе рассказала про инженерное образование в регионе и как школьники знакомятся с наукой:

«В Омской области реализуется проект ТОРИО – Территория опережающего инженерного развития. Ребёнок сначала играет с конструктором, потом собирает роботу, потом проектирует деталь для реального станка. А заканчивает тем, что приходит на завод уже готовым специалистом. Недавно мои ученики поехали в лабораторию биотехнологии ОмГТУ. Им рассказали, как создают косметику из водорослей, что можно делать со спирулиной, как очищают море от нефти с помощью дождевых червей и многое другое. Они даже получили приглашение на Проектную школу ОмГТУ – 6 месяцев создавать свои проекты в настоящей лаборатории под присмотром опытных специалистов и студентов», – делится Кристина.

Не менее популярной среди участников стала тема природы. Андрей Бартоломей посвятил конкурсную работу омским степям и природному разнообразию региона:

«Омская область – это удивительный край, где природа раскрывается во всём своём многообразии. Здесь бескрайние степи встречаются с густыми лесами, а могучие реки создают уникальные ландшафты, которые невозможно спутать ни с одним другим регионом России. Сердце Омской области – это степи и лесостепи. Весной и летом они покрываются травяным ковром: ковыль, шалфей, ирисы, тюльпаны. В этих местах обитают редкие виды птиц и животных, а воздух наполнен ароматами трав. Омские степи – это не только красота, но и важная часть экосистемы, хранящая историю древних народов, кочевавших по этим землям», – рассказывает Андрей.

Проект «Больше, чем путешествие в молодёжную столицу» стал продолжением инициативы «Обмен молодёжными столицами», которую программа Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» реализовывала в 2024 и 2025 годах. В новом сезоне возможность отправиться в медиаэкспедиции получили участники из всех регионов страны.

Итоги отборочного этапа объявят 24 мая 2026 года. После этого победители вместе с наставниками начнут готовиться к поездкам и разрабатывать медиапланы будущих экспедиций, чтобы рассказать о самых ярких событиях, людях и местах Смоленска и Ельца глазами молодёжи.