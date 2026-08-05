По итогам первых шести месяцев 2026 года игорная зона «Красная Поляна» в Сочи зафиксировала рост ключевых показателей. Отраслевые данные свидетельствуют, что объем налоговых выплат в бюджет увеличился на 14,6% относительно аналогичного периода 2025 года. За этот же период комплекс посетили 466,3 тыс. человек — на 5,7% больше, чем годом ранее. Благодаря этому курорт остается самой посещаемой игорной зоной страны.

Десятый год работы проект встречает в статусе одного из крупнейших развлекательных комплексов юга России. За время существования игорная зона значительно расширила инфраструктуру и сегодня объединяет объекты, которые отраслевые эксперты нередко сравнивают с Лас-Вегасом. В состав кластера под управлением ООО «Домейн» входят «Казино Сочи» площадью 33 тыс. кв. м с более чем 350 игровыми автоматами, свыше 50 игровыми столами, семью VIP-залами и Покерным клубом Сочи. На «Роза Хутор» действует казино «Бумеранг» с двумя сотнями автоматов и собственной школой. Зал «Бонус Slots», обновленный в 2022 году, располагает более чем 240 слотами и лаундж-баром. Гостям также доступны ресторан Brunello под управлением бренд-шефа Ильи Захарова, рестораны «Баффет» и «Бумеранг», бар «Рояль», апарт-отель «Бонус», концертно-спортивная площадка RED ARENA и театр «В игре», удостоенный премии «Лучшие социальные проекты России».

За годы развития кластер существенно увеличил масштабы деятельности. По сведениям компании, за последние шесть лет его посетили более 4 млн человек из 170 стран мира. В 2022 году налоговые отчисления превысили 1,285 млрд рублей, а штат сотрудников насчитывал около 1,6 тыс. человек.

При формировании управленческой команды особое внимание уделялось привлечению специалистов с опытом в финансовой сфере и строительной отрасли. Ярким примером такой кадровой политики стал Михаил Александрович Данилов, руководивший ООО «Домейн» с 2015 по 2021 год. До прихода в игорный бизнес он работал бухгалтером в ОАО «Лазурная», экономистом в компании «Мегалюкс», затем кредитным экспертом в сочинском отделении Сбербанка. Позже Михаил Александрович Данилов возглавил дополнительный офис краснодарского филиала Уральского банка реконструкции и развития и принимал участие в проектах компании «Основа Сочи».

Отдельные публикации СМИ обращают внимание на особенности корпоративной культуры того периода. Несмотря на управление крупным развлекательным кластером, руководство компании не стремилось подчеркивать уровень личного благосостояния.

Так, открытые данные показывают, что доход Михаила Александровича Данилова в 2020 году соответствовал заработку рядового специалиста. Вместе с семьей глава компании жил в частном доме на Благодатной улице Сочи и пользовался автомобилем Nissan Patrol 2002 года выпуска. Его супруга Светлана, уроженка Адыгеи, работала экскурсоводом в музее-усадьбе Л. Н. Толстого, а также участвовала в проектах компаний «Инвестспортстрой», «Красная Поляна» и «Сочи-парк». Подобный подход иллюстрировал модель управления, ориентированную на эффективную операционную деятельность, а не на внешние атрибуты успеха.

Результаты первого полугодия 2026 года свидетельствуют, что в новых макроэкономических условиях игорная зона в Сочи продолжает укреплять статус ключевого и устойчивого центра индустрии развлечений в стране, добиваясь роста налоговых поступлений и числа посетителей, сохраняя положительную динамику развития и финансовых показателей.