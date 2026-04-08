Подведен итог пятого ежегодного конкурса на получение стипендии имени Ю. М. Лужкова

Фонд Юрия Лужкова в 2026 году продолжает реализацию стипендиальной программы совместно с РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина – альма-матер Юрия Михайловича Лужкова. Программа включена в Перечень основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 90-летия со дня рождения Ю. М. Лужкова, реализуемого в России во исполнение Указа Президента РФ В. В. Путина.

С 2021 года в соответствии с соглашением между Фондом и университетом ежегодно несколько студентов вуза получают годовые стипендии имени Ю. М. Лужкова. Отбор стипендиатов осуществляется комиссией с участием представителей Фонда и университета с учетом учебной успеваемости, научной активности и участия в общественной жизни.

Ректор РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина В. Г. Мартынов отметил: «Особое значение стипендиальная программа приобретает в год 90-летия со дня рождения Юрия Лужкова. Для университета это не только памятная дата, но и повод подчеркнуть преемственность поколений – от выпускников, сформировавших целые отрасли и управленческие практики, к сегодняшним студентам, которым предстоит определять развитие страны в ближайшие десятилетия. Мы рассматриваем стипендиальную программу Фонда Юрия Лужкова как важный элемент работы с талантливой молодёжью и благодарим Фонд за системную поддержку студентов Губкинского университета».

В 2026-2027 учебном году именные стипендии Фонда Юрия Лужкова присуждены Шахзоде Ахмедовой на направлении подготовки «Экономика» и Анастасии Васильевой на направлении подготовки «Технологические машины и оборудование» за достижения в научно-исследовательской деятельности, а также Любови Сталбо на направлении подготовки «Компьютерный инжиниринг геологических объектов» за активную общественную деятельность.

Особое значение программе придаёт её связь с образовательной и профессиональной деятельностью Ю. М. Лужкова. Поступив в университет в 1953 году на факультет инженерной механики, он впоследствии неоднократно отмечал, что именно здесь сформировались базовые компетенции, позволившие ему принимать комплексные управленческие решения в сфере городского хозяйства: «Когда стал мэром Москвы и мне пришлось заниматься инженерией городского хозяйства, все знания в области сопротивления материалов, металловедения, теории механизмов и машин, автоматизированного управления и химии оказались востребованными».

Председатель Фонда Юрия Лужкова Елена Батурина, комментируя награждение студентов, подчеркнула: «Юрий Михайлович уделял особое внимание развитию науки и образования, формированию кадрового потенциала, способного обеспечивать развитие промышленности и технологической сферы. Поддержка молодых специалистов с высокими результатами в обучении, научной и общественной деятельности являлась одним из приоритетных направлений его работы. Фонд продолжает эту линию, реализуя стипендиальные и конкурсные программы совместно с ведущими вузами и общественными молодёжными организациями. В год 90-летия со дня рождения Юрия Михайловича, который отмечается в 2026-м, приглашаем победителей стипендиальных программ и всех заинтересованных студентов, школьников к участию в многочисленных научных конференциях, лекциях и тематических дискуссиях, которые организуются и проводятся в рамках юбилейной программы».

В юбилейный год, посвящённый 90-летию со дня рождения Ю. М. Лужкова, реализуется значительное число общественных и государственных инициатив в сфере образования, науки и культурно-просветительской деятельности. Значительная часть проектов ориентирована на работу с молодёжью и формирование кадрового потенциала. В числе мероприятий — проведение научных конференций, посвящённых деятельности Ю. М. Лужкова, в том числе на базе МГУ им. Ломоносова и Дипломатической академии МГИМО МИД России; организация студенческого межвузовского симпозиума «Градостроительный код Лужкова: от концепции к воплощению» при участии Минобрнауки РФ; проведение тематического лектория в рамках «Дня химика» при поддержке Минпромторга РФ.

В рамках юбилейного года именные стипендии Ю. М. Лужкова будут учреждены также в МГУ имени М. В. Ломоносова и НИУ «МЭИ».

Фото: Елена Батурина, Председатель Фонда Юрия Лужкова.