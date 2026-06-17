APsystems представит комплексный портфель решений для накопления энергии на выставке Intersolar Europe 2026

Компания APsystems, мировой лидер в области силовой электроники на уровне модулей (MLPE), представит на выставке Intersolar Europe 2026 в Мюнхене, (павильон B3, стенд 370), полный ассортимент решений для накопления энергии, продемонстрировав комплексную экосистему, предназначенную для удовлетворения растущих потребностей в энергоснабжении в сегменте микросистем (DIY), а также жилищном, коммерческом и промышленном (C&I) сегментах.

Опираясь на свои лидирующие позиции в области микроинверторных технологий, APsystems продолжает расширять свое интегрированное предложение в области солнечной энергетики и накопления энергии, предоставляя комплексные решения, объединяющие аппаратное обеспечение, интеллектуальное управление энергопотреблением и системную интеграцию для различных областей применения.

От готовых к немедленному применению (plug-and-play) микросистем до передовых систем накопления энергии для сегмента C&I

Центральное место в экспозиции APsystems займут решения для накопления энергии в сегменте микросистем (DIY), а также жилищном, коммерческом и промышленном (C&I) сегментах, разработанные для практического применения в самых разных энергетических сценариях.

Для DIY-сегмента и микросистем APsystems представит готовые к немедленному применению (plug-and-play) решения, включая систему накопления энергии Lake 6 с подключением по переменному току (AC-coupled), компактную систему емкостью 6 кВт•ч, предназначенную для балконных солнечных электростанций. Благодаря установке без использования инструментов, выходной мощности 2500 Вт и длительному сроку службы Lake 6 позволяет пользователям легко накапливать и использовать солнечную энергию в городских условиях.

В жилищном сегменте APsystems представляет свои новейшие интеллектуальные инверторы для систем накопления энергии, в том числе гибридный инвертор LSH-6 и инвертор LSA-6 с подключением по переменному току, предназначенные для создания гибких домашних энергетических систем. Эти решения объединяют фотоэлектрическую генерацию, накопление энергии и интеллектуальное управление энергопотреблением, обеспечивая высокий КПД, быстрое переключение на резервное питание и совместимость как с новыми установками, так и с проектами модернизации существующих систем.

Для коммерческих и промышленных объектов компания APsystems продолжает расширять линейку APstorage, в которую входят такие флагманские решения, как ячейки для накопления энергии APstorage 241L с жидкостным охлаждением, а также системы APstorage 261 и APstorage 2000L. Эти решения обеспечивают масштабируемое накопление энергии — от нескольких десятков киловатт-часов до многомегаватт-часовых установок — и поддерживают надежное и эффективное управление энергопотреблением в сценариях C&I благодаря передовой архитектуре безопасности, функциям формирования сети (grid-forming) и интеллектуальными системами управления.

В сочетании с уже зарекомендовавшими себя инверторными технологиями, системами и интегрированными платформами это новое оборудование для накопления энергии дополняет экосистемы солнечной энергетики и накопления энергии APsystems, предлагая комплексные системные решения во всех ключевых сегментах рынка.

Расширение охвата за счет гибридных и автономных решений

Помимо решений, представленных на выставке Intersolar, компания APsystems продолжает развивать направления гибридных и автономных энергетических систем.

Такие продукты, как гибридные контроллеры серии AHS, модульная система AHS-6.3H и автономные микросистемы накопления серии EZOG D, предназначены для обеспечения надежного энергоснабжения как в сетевых, так и в удаленных условиях.

Хотя эти автономные решения, ориентированные на рынки Африки, Азии и Латинской Америки, не являются основной темой этого анонса, они демонстрирубт способность APsystems поддерживать широкий спектр энергетических сценариев благодаря комплексной и гибкой экосистеме продуктов.

Опора на интеллектуальное управление энергопотреблением и интеграцию

Во всех линейках продукции компания APsystems применяет технологии на базе искусственного интеллекта и интеллектуальные платформы управления энергопотреблением для оптимизации производительности и максимизации ценности для пользователей. За счет таких функций, как динамическая оптимизация зарядки и разрядки и совместимость с виртуальными электростанциями (VPP), решения APsystems позволяют пользователям увеличивать долю собственного потребления энергии, снижать энергозатраты и участвовать в предоставлении сетевых услуг.

Такой подход подкрепляется постоянными инвестициями APsystems в инновации, включая собственную разработку ключевых технологий в области управления аккумуляторными батареями, преобразования энергии и систем управления энергопотреблением, что обеспечивает бесшовную интеграцию солнечной генерации и накопителей энергии.

Взгляд руководства

«Наша экспозиция решений для накопления энергии на выставке Intersolar Europe отражает дальнейшее расширение возможностей APsystems во всех ключевых сегментах рынка, — отметил Оливье Жак (Olivier Jacques), президент APsystems по глобальным вопросам. — От решений plug-and-play до передовых систем для коммерческих объектов, мы сосредоточены на разработке технологий накопления энергии, которые являются практичными, гибкими и полностью готовыми к реальному применению».

«По мере ускорения глобального энергетического перехода роль накопления энергии становится все более значимой, — заявил д-р Чжи-Минь Лин (Zhi-Min Ling), соучредитель и председатель совета директоров APsystems. — Мы прошли путь от отдельных продуктов к многосегментному портфелю решений для солнечной энергетики и накопителей энергии, охватывающему сегмент микросистем, а также жилищный, коммерческий и промышленный сегменты. Эта эволюция укрепляет нашу способность удовлетворять самые разнообразные энергетические потребности с помощью интеллектуальных интегрированных технологий».

В рамках выставки Intersolar Europe в Мюнхене компания APsystems проведет презентационный ланч, посвященный новым продуктам линейки APstorage, который состоится 23 июня 2026 года в павильоне B3, стенд 370, с 11:00 до 13:00 часов. Участники смогут познакомиться с новейшими разработками для DIY-сегмента, жилищного сегмента и сегмента C&I, а также пообщаться с техническими экспертами и экспертами по продукции компании.