CMWP определила формулу успеха современного офисного проекта

Департамент исследований и аналитики Commonwealth Partnership (CMWP) проанализировал рынок офисных проектов на основе данных премии Best Office Awards, организованной порталом Officenext, за 2020–2026 годы и выявил, как за этот период менялись рынок офисных интерьеров, состав проектов и критерии победы. Исследование показало, что за последние шесть лет офисный сегмент коммерческих проектов прошел через заметную структурную трансформацию. На смену международным корпорациям среди заказчиков пришли российские IT-компании, банки, госкорпорации и девелоперы, а сам рынок офисных пространств стал более разнообразным по форматам и типологиям.

По данным исследования, в 2020 г. международные заказчики занимали около 22% рынка, однако к 2026 г. их доля сократилась примерно до 1%. Если до 2022 г. международная составляющая была представлена прежде всего офисами глобальных компаний в Москве, то с 2023 г. этот вектор изменился. Теперь «зарубежность» все чаще связана с проектами российских компаний и архитектурных бюро за пределами страны — в Белграде, Минске, Ташкенте, Дубае и Лимасоле.

При этом на основе данных об участии в премии можно сделать вывод, что рынок прошел цикл от замедления до рекордного роста. В 2020 г. в премии участвовали 158 компании, в 2024 г. показатель снизился до 113, а уже в 2025 г. премия достигла рекордного значения

— 167 номинантов. В 2026 г. в шорт-лист вошли 162 проекта. Аналитики отмечают, что спад 2021 г. был связан с заморозкой части офисных проектов в пандемию, а рост последних сезонов обеспечили не только восстановление рынка, но и расширение самой премии за пределы классических офисов — в сторону образовательных и медицинских пространств, отелей и “большой” архитектуры.

На этом фоне доля собственно офисных проектов в структуре премии постепенно снижалась. Если в 2020 г. на них приходилось около 93% всех номинантов, то в 2026 г. — уже 56%. При этом офисное ядро премии в абсолютных значениях также сократилось: с примерно 145–150 проектов в 2020 г. до 91 проекта в 2026-м. Это говорит о том, что рынок не сузился, а стал более комплексным: наряду с офисами в профессиональную повестку все активнее входят смежные типы деловых и общественных пространств.

Несмотря на эти изменения, исследование выявило устойчивые признаки проектов-победителей, которые практически не менялись на протяжении всех лет премии.

По оценке аналитиков CMWP, формула успеха офисного интерьера включает несколько ключевых составляющих: статусного заказчика-соавтора проекта, который был глубоко вовлечен в реализацию, гибкую планировку, которая отвечает потребностям различных групп офисных пользователей и типов работы, объединяющее центральное ядро офиса, которое является сердцем проекта, узнаваемую айдентику, когда офисный интерьер сам говорит о компании, которая в нем работает. И все это при устойчивом «закрытом клубе» из восьми бюро-лауреатов.

Среди других постоянных критериев — способность офиса быть не просто рабочей средой, а полноценной экосистемой, где сочетаются работа, коммуникация, обучение и неформальное взаимодействие. При этом менялся язык описания таких пространств: от agile-офисов к гибридным форматам и далее к сценарной гибкости, но сами требования рынка и жюри оставались во многом неизменными.

Отдельно исследование показывает, что, несмотря на структурные изменения среди заказчиков, на рынке сформировался устойчивый круг архитектурных бюро, чьи проекты регулярно входят в число победителей Гран-при, такие, как — VOX Architects, UNK corporate interiors, ABD architects, T+T, IND, Nefa, OFFCON, ОФИСПРОЕКТ и MAD. Это подтверждает, что качество проектирования и способность работать с корпоративной идентичностью остаются решающими независимо от смены состава клиентов и внешней экономической конъюнктуры.

По итогам всех лет премии Best Office Awards компания CMWP в 2026 г. впервые возглавила рейтинг Officenext, поднявшись с многолетнего второго места. Этот результат совпал с рекордным по масштабу и разнообразию сезоном премии и стал важным маркером того, что стабильное качество работы, экспертиза в офисной недвижимости и комплексный подход к управлению проектами обеспечивают лидерство на длинной дистанции.

«Премия Best Office Awards за последние годы стала отражением глубокой трансформации офисного рынка. Изменились заказчики, расширился состав номинаций, появились новые типологии пространств, но ключевые признаки успешного проекта остались прежними: сильная идея, вовлеченный заказчик, гибкость среды и узнаваемая идентичность. Именно эта устойчивость критериев позволяет говорить о формуле успеха офисного интерьера», — отметил Павел Якимчук, партнер, региональный директор, руководитель департамента управления строительными проектами CMWP.

Таким образом, совместное исследование CMWP и Officenext показывает, что эволюция премии Best Office Awards отражает не только изменения в архитектуре и дизайне рабочих пространств, но и более широкий сдвиг в структуре самого рынка. На фоне ухода международных компаний, роста роли российских заказчиков и расширения типологии проектов офис остается важнейшим индикатором корпоративной культуры, качества среды и зрелости бизнеса.