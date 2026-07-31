21 июля в Торгово-промышленной палате России состоялось первое заседание Комитета нейронаук и инновационных направлений Союза пиарщиков России на тему «Прикладные нейротехнологии и помогающие практики: образование, аккредитация и доверие общества».

Комитет создан для развития профессионального диалога между государством, научным сообществом и представителями современных помогающих практик. Основной целью стало обсуждение механизмов повышения качества образования, аккредитации авторских методик и формирования прозрачных профессиональных стандартов.

Модератор заседания, председатель Союза пиарщиков России Мария Тарханова, отметила: «Очень важно, что наш проект работает при поддержке и большом внимании со стороны власти. Это укорачивает путь наших резолюций и дает ускорение результатов».

Руководитель Комитета Юлия Ионанова подчеркнула: «Когда непрофессионал вторгается в тонкие настройки психики, последствия могут быть необратимыми. Цена непрофессионального образования слишком высока».

В заседании приняли участие представители Государственной Думы, научного сообщества и практикующие специалисты.

Руководитель аппарата фракции ЛДПР в Государственной Думе, член Высшего Совета ЛДПР Никита Владимирович Березин предложил создать реестр недобросовестных психологов и нейропрактиков, ввести обязательное лицензирование и аккредитацию специалистов, работающих с травматическим опытом.

Член экспертного совета Комитета по молодежной политике Государственной Думы Сергей Андреевич Полозов отметил, что одной из главных угроз становится псевдонаука, маскирующаяся под современные нейротехнологии, и подчеркнул важность формирования критического мышления у молодежи.

Советник вице-спикера Государственной Думы Александр Викторович Солонкин заявил: «Гораздо действеннее ввести лицензирование для “нейро-услуг” и обязать платформы нести ответственность за рекламу шарлатанов».

Профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Васильевна Лебедева подчеркнула открытость научного сообщества к сотрудничеству с авторами перспективных методик и необходимость объединения практического опыта с научным подходом.

Основатель сети центров нейропсихологии и логопедии Алёна Александровна Истомина обратила внимание на необходимость государственного регулирования профессии нейропсихолога, аккредитации специалистов и защиты семей от непрофессиональной помощи.

Руководитель Академии Человеческого Потенциала Палагея Олеговна Крылова выступила за научное изучение новых направлений и разработку соответствующих классификаторов.

Продюсер и военный журналист Фатима Магомедовна Хадуева отметила, что использование приставки «нейро» в маркетинговых целях нередко дискредитирует научные исследования и вводит людей в заблуждение.

Заместитель руководителя Комитета Алёна Александровна Роммель подчеркнула: «Доверие рождается там, где есть прозрачность, аккредитация и готовность отвечать за результат».

По итогам заседания будет подготовлена итоговая резолюция с предложениями по совершенствованию законодательства, развитию системы аккредитации, созданию реестров добросовестных специалистов и укреплению взаимодействия государства, науки и профессионального сообщества.

Куратор Комитета, вице-председатель Союза пиарщиков России Ольга Чечулина отметила: «Будущее — за теми, кто готов подтверждать эффективность своих методик, работать открыто и выстраивать диалог с научным и профессиональным сообществом».

В завершение заседания были представлены новые руководители Союза пиарщиков России. Комитет по перманентному бьютификсажу и эстетической медицине возглавила Вольга Миколовна Печерица, а руководителем отделения Союза пиарщиков России по Кировской области назначена Евгения Васильевна Дютина.

Партнером заседания выступила клиника косметологии Tiffany Rouze Clinic.