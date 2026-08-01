Очередной рейтинг эффективности депутатов Госдумы РФ зафиксировал изменения в расстановке позиций парламентариев VIII созыва. Исследование, подготовленное агрегатором «ПУЛ Telegram» совместно с платформой The World Inform, показало, что депутат фракции «Единая Россия», член Комитета по международным делам Мария Бутина поднялась на шестую строчку общего списка, укрепив свои позиции среди наиболее результативных парламентариев.

В основе оценки лежит комплексный подход, который сочетает экспертный анализ и технологии искусственного интеллекта. Алгоритмы учитывают законодательную активность депутатов, уровень их присутствия в информационном поле и эффективность взаимодействия с гражданами. По итогам текущего периода KPI созыва Марии Бутиной составил 85%, а индекс World Inform (WI) увеличился на 19 пунктов. Эксперты отмечают, что такие показатели обеспечили депутату попадание в первую десятку рейтинга.

Добиться высокой оценки помогла методичная практическая деятельность. За время работы VIII созыва аппаратом депутата было рассмотрено и решено свыше шести тысяч обращений граждан. Среди основных направлений — развитие социальной инфраструктуры, адресная помощь участникам СВО и их семьям, а также решение актуальных вопросов Республики Коми.

Существенный вклад в рейтинг внесла и законодательная деятельность депутата. Мария Бутина стала соавтором ряда федеральных законов и поправок, направленных на совершенствование условий создания особых экономических зон, расширение мер социальной поддержки и развитие экологического регулирования. По мнению экспертов, способность эффективно представлять интересы регионов на федеральном уровне и добиваться конкретных решений остается одним из главных критериев оценки работы парламентария.

Немаловажной частью деятельности депутата остается постоянное взаимодействие с жителями Республики Коми. В ходе регулярных поездок по муниципалитетам обсуждаются наиболее острые вопросы развития территорий и обращения граждан. Наблюдатели считают, что высокая позиция в независимом рейтинге, подтвержденная значительным объемом практической работы, усиливает доверие жителей и способствует более эффективному диалогу с избирателями.