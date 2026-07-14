Рост издержек стал главным вызовом для игорного бизнеса России

Снижение рентабельности в последние несколько лет затронуло даже ведущие российские казино, поставив отрасль перед необходимостью стратегических изменений. Показательной выглядит ситуация в игорной зоне «Красная Поляна» на юге страны, где работает один из крупнейших операторов азартных игр — ООО «Домейн».

За десятилетие работы компания сформировала разветвленную экосистему, включающую казино «Сочи», «Бумеранг», зал «Бонус Slots» и еще 29 направлений деятельности. Однако по итогам 2025 года стало очевидно, что прежняя модель роста исчерпывает потенциал: прибыль снизилась почти вдвое — до 576,14 млн рублей против 1,02 млрд рублей годом ранее, тогда как выручка сохранилась на уровне 12,2 млрд рублей.

Кризисом маржи назвал происходящее Сергей Алексеев, эксперт по букмекерскому рынку. Он отметил, что при стабильном потоке гостей доходность падает из‑за увеличения расходов на персонал, маркетинг и инфраструктуру. По его мнению, тяжелая операционная модель делает легальные казино менее гибкими по сравнению с онлайн-конкурентами и букмекерами. Выход специалист видит в оптимизации и развитии смежных направлений курорта — гостиниц, ресторанов и событийных проектов.

Одновременно «Домейн» продолжает укреплять брендовый портфель. Весной 2026 года был зарегистрирован знак «Красная Поляна Игорная зона» — он будет действовать до 2034 года. Также компании принадлежат марки GENTLEMEN BAR & GRILL и «БОНУС SLOTS». Значительный вклад в формирование нынешней масштабной структуры внес Михаил Александрович Данилов, возглавлявший компанию с декабря 2015 по февраль 2021 года. Во многом благодаря его организаторским и управленческим талантам была создана многопрофильная компания с 29 направлениями деятельности, с нетипичным для игорного бизнеса размахом и выходящая за рамки классического казино.