Нижнекамский шинный комплекс развивает экологические практики в рамках ответственного производства

Шинный комплекс KAMA TYRES последовательно развивает экологический подход, интегрируя принципы ответственного производства в ключевые звенья производственной модели. Экологические показатели учитываются на разных этапах работы – от выбора сырья и материалов до организации технологических процессов.

Одним из направлений такой работы является снижение воздействия на окружающую среду за счет более рационального использования ресурсов, внедрения альтернативных материалов и развития подходов, связанных с замкнутыми производственными циклами. Это позволяет рассматривать экологическую повестку не как отдельный блок инициатив, а как часть общей системы управления производством.

Экологическая политика Шинного комплекса KAMA TYRES (выпускает шины Viatti, KAMA, Forza) основана на требованиях международных стандартов ISO 14001 и ISO 50001. Их применение помогает обеспечивать измеримость экологических и энергетических показателей, проводить регулярную оценку эффективности реализуемых мер и выстраивать процессы постоянного улучшения.

В компании подчеркивают, что такой подход соответствует принципам ESG и отражает системную работу по повышению экологической ответственности производства. Для шинной отрасли, где важны ресурсная эффективность, технологическая дисциплина и контроль воздействия на окружающую среду, интеграция экологических требований в производственные процессы становится одним из значимых направлений устойчивого развития.