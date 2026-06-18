Масштабное событие экстремального спорта и молодёжной городской культуры — юбилейный десятый фестиваль The BOWL — состоялось 13 июня 2026 года в московском парке имени Юрия Лужкова при поддержке Фонда Юрия Лужкова. Проект был включен в перечень мероприятий к 90-летию со дня рождения Юрия Михайловича Лужкова, отмечаемому в России в текущем году.

За годы своего существования The BOWL стал одной из ключевых площадок развития уличных видов спорта, ежегодно собирая ведущих российских спортсменов, молодых райдеров и многочисленных зрителей. Начиная с 2023 года фестиваль проходит при содействии Фонда Юрия Лужкова, который по традиции вручает награды за наиболее эффектные и технически сложные трюки в специально учрежденной номинации.

По словам председателя Совета Фонда Юрия Лужкова Е. Н. Батуриной, фестиваль выделяется среди других спортивных проектов тем, что объединяет молодёжную культуру, идеи активного образа жизни и соревнования высокого уровня. Она пояснила, что для Юрия Михайловича поддержка спорта заключалась не только в признании достижений, но прежде всего в создании городской среды, открывающей молодым людям возможности для самореализации и формирования собственного сообщества. Кроме того, она обратила внимание на символичность проведения мероприятия в парке его имени в год 90-летия, когда фестиваль вновь сплачивает спортсменов и зрителей вокруг ценностей открытости, развития и энергии.

Сильнейшие райдеры страны выступили в крупнейшем бетонном боуле Москвы, соревнуясь в «скейтбординге», BMX и «самокатном спорте». Общее число участников достигло 182 человек из многих регионов России, включая профессионалов, членов национальных сборных и юных спортсменов. Возрастная категория участников — от 9 до 36 лет — продемонстрировала интерес самых разных поколений к экстремальным дисциплинам.

После длительного перерыва в программу Открытого турнира по уличным видам спорта вернулась самокатная дисциплина, что стало одной из примечательных особенностей юбилейного года.

Лауреатами специальных призов Фонда Юрия Лужкова стали Арсений Любишкин, показавший лучшие трюки в BMX, а также Кирилл Варенцов в «самокатном спорте».

В судейское жюри фестиваля вошли известные спортсмены, тренеры и организаторы всероссийских соревнований по экстремальным дисциплинам — чемпионы и призёры национальных первенств.

Помимо фестиваля, на протяжении 2026 года в столице и регионах России реализуется широкий комплекс образовательных, научных, культурных и спортивных мероприятий, приуроченных к 90-летию Юрия Михайловича Лужкова. Каждое из них призвано показать вклад политика в процветание страны.