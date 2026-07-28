«Каширский Двор» укрепляет позиции центра интерьерных решений с открытием шоурума Orac

Москва
28 июля 2026

В торговом комплексе «Каширский Двор» открылся шоурум известного бельгийского производителя архитектурного декора Orac.

Бренд известен широким ассортиментом изделий из полиуретана и дюрополимера, отличающимися лёгкостью, прочностью и устойчивостью к деформации. Философия Orac — возможность оживить интерьер с помощью деталей, ведь именно они формируют собственное лицо пространства и позволяют реализовать любые идеи — от современного минимализма до выразительной классики.

«Появление шоурума Orac в «Каширском Дворе» — это логичный шаг в сторону профессионалов и взыскательных клиентов южного направления Москвы. Здесь вживую можно увидеть более 400 позиций и получить экспертную консультацию. От классических карнизов до современных 3D-панелей — все решения в одном месте, без компромиссов по качеству и времени. Мы уверены, что интерьер начинается с деталей, и наш новый шоурум в «Каширском Дворе» — лучшее тому подтверждение», — говорит коммерческий директор Orac Алексей Виноградов.

Открытие шоурума в «Каширском Дворе» — это и еще один шаг в развитии торгового комплекса, который задуман не просто как торговая точка, а как среда для работы дизайнеров интерьера, архитекторов и декораторов. «Мы развиваем пространство, где можно пройти весь путь от идеи до реализации. Очень важно не только приобрести материалы, но и увидеть готовые интерьерные решения вживую, собрать проект «под ключ» в одном месте и познакомиться с нишевыми марками, получить экспертизу», — прокомментировал директор ТК «Каширский Двор» Борис Сидоров.

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